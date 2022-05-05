港股低成交下顯強勢？　實為根基未穩易飄搖｜許繹彬

近日美股在債息高企及公司公布業績強差人意的情況下，顯著受到困擾，更一度跌穿33000點的心理水平，納指的表現更是弱到慘不忍睹，暫低見12334點，雙雙暫創出一年低位。從圖表來看，美股指數暫時將去年全年的升幅全部蒸發；儘管最終聯儲局在議息會議只加半厘，更稱未來美國經濟有條件軟着陸，令美股應聲反彈932點，是否作出技術性反彈還要看未來將會公布的數據，因此美股的前景確實未感太過樂觀。

美股近日喜愛以超過900點上落，反彈是900多點，下跌亦是900多點，近兩周五的美股均是大幅下調，次次也是跌超過900點以上，如用陰謀論的角度來看，是否想將港股推至低點？但世事往往是事與願違，港股並未有被美股的頹勢嚇倒，反而逆境自強，不但沒有跌19000點，反而重返20000點以上水平，更在內地黃金周假期前後缺乏北水灌溉的情況下，港股走勢反有一洗頹風之感，是否應驗了美股弱可能港股反而強的效應？相信仍有待時間來作見證。

港股阻力位為21105點

筆者認為，儘管港股看似較其他地方的股票市場硬淨，但始終在低成交下突顯強勢，有點令人懷疑，加上市場上偶有風聲，大市便變得飄搖。以本周二（3日）央視報道指杭州「馬某」人被捕的事件為例，消息一出市場立即對號入座，令在杭州紥根的馬雲所持有的阿里巴巴（9988），一度跌至片體鱗傷，更連累一眾科網股，甚至恒指急速下滑，其後央視澄清指，涉事人的名字屬「馬某某」，消息一出，恒指亦作出反彈。由此可見，港股的根基未穩固，飄搖情況在所難免，慶幸港股在美股的急調下，仍能企在20535點之上，現階段建議在此水平作防守，21105點是阻力位。隨著香港逐步放寛各類防疫措施，市場氣氛亦見回復正常，鄰近的澳門相信亦會於較後時間推出對應的旅遊放寬措施，建議投資者可留意澳門相關股，當中銀娛（0027），既是藍籌亦是澳門概念股，可多加留意。