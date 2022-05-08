愈輕鬆便愈成功！　打工仔「氣場」修煉術　贏得助力與助緣│知薇

我邀請新加入不久的同事，在晨會上向大老闆做項目簡報。或許比較緊張，他神色凝重、眉頭微鎖、語調輕顫——認真且嚴肅把事情報告完畢了。我親眼看著大老闆的神情隨著新同事，越來越凝重，眉頭從舒展到擰緊。最後的結局出人意表，大老闆借題發揮，把新同事批評了一通，說辦事欠考量、方法欠合理。

會後，新同事很郁悶找我訴苦，說不明白自己按指示俐落辦事，究竟錯在哪裏，為何要在眾目睽睽下挨批。知薇從事情和管理角度，疏導了他此事的看法，更重要的是引導他發現上司批評的背後，其實藏著對他的信任和期望——因為沒有老闆會費唇舌教導沒有潛力的下屬。

聊完後，同事感覺好多了，知薇陷入了沉思。曾經的自己，也容易在公開發言時手騰腳震，以認真嚴肅的態度，把聽眾和老闆講到不耐煩或發脾氣。啟發我的，除了無數次的嘗試和長年的經驗累積，還有來自前輩和上司榜樣的啟示。

知薇在職業生涯中慢慢發現，絕大部分位高權重且德高望重的人，都有一個共同點：就是能量平和、狀態穩定、輕鬆愉悅。印象最深的是在位30餘年的公司主席，知薇第一次走進他辦公室時，仿佛「嗡」的一聲，世界突然寧靜下來，整個磁場令人安靜舒服。發出這個能量的，正是永遠面帶微笑、緩緩發言的主席先生。當下，知薇醍醐灌頂地明白，自身和有水準的高層之間，差距不僅來自能力和經驗，更是能量和狀態——新手令人緊張煩躁，高手則令人如沐春風。

在職場，鍛煉能力積累經驗之餘，修煉能量狀態才是升Level心法。如何做到？

西谷教育聯盟創始人謝量先生，給出過簡單易明的闡述：⌠讓你的念頭變得更輕鬆自在，是你的念頭決定你和誰在一起，也是你的念頭決定別人和你在一起是否快樂。無論面對多大的事和多少風險，都能保持輕鬆一說一笑的人，別人就很喜歡你，與你相處愉快。念頭很重的人，帶著愁苦的臉和煩悶的心，別人一定很討厭跟你相處。若希望自己多助緣，就要不斷訓練自己化解情緒，把念頭變輕鬆愉悅，讓別人和你在一起時有喜悅心。⌡

有情緒，能自知，更能化解，便會贏得助力和助緣。此外，職場和生活中不乏一種自我強加的愁苦壓力，他們相信：當你有目標時，隨之而來的代價，就包括痛苦、辛苦和壓力。用力、努力、拼命才能做成事情。

印度著名瑜伽禪師Sadhguru對這類信念，有極妙的開示：「當你拼命做事，你就會辛苦和抱怨。壓力和焦慮表示，你的智慧正在跟你作對。若當智慧為你所用時，你會選擇愉悅還是壓力？當然是愉悅。有足夠的醫學和科學證據表明，只有當你愉悅時，身體和大腦才發揮得最好，才易成事。」

無論項目如何忙亂復雜，做了多少辛苦的準備，知薇開會前，都會調節情緒狀態，默默告訴自己：沒什麽大不了了，事情很直接簡單，準備很充分詳細，放輕鬆就會水到渠成。帶著這樣的感覺微笑地進入會議，狀態影響狀態，與會者體會到輕鬆的氛圍，討論和結論都能輕鬆達成。

「念頭輕鬆自在，保持身心愉悅」，知薇百試不爽，每每看到對面眉頭松開、展露笑容時，就知道這神奇宇宙法則又顯化成功了。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。