壓力下劍拔弩張　職場戰場無例外　Ray Dalio師父智慧化解 | 知薇

郵箱裏的未讀郵件不斷累積，Teams上未讀短信不停加碼，日歷上的會議邀請密密麻麻。剛聽完大老板充滿情緒的指示電話，已經感到體內腎上腺素飆升。語速極快的印度同事的追魂call又響起，將2條短信能搞定的事拖成15分鐘的辯論。聽到正頭痛時，財務部數條短信連炸過來，追問合同付款細節，等多一秒都不行。手頭十個項目像爐上十鍋熱湯，同時煮開了沸騰不停。

於是，整個人墮入應激狀態，看人事物的視角都扭曲起來。一句話「說者無心，聽者有意」，立刻覺得受到攻擊或質疑，很想回復話裏帶刺。會議中的提議偏離主題，立刻不耐煩想打斷，又逼自己禮貌強忍。心裏知道這並非平衡正常的自己，而是非常環境下陰暗面的顯現。心中的小魔鬼不停想抵禦攻擊，小天使時刻提醒保持冷靜。

經歷數日的高壓狀態，知薇有幸讀到投資名家Ray Dalio極推崇的Transcendental Meditation導師Maharishi半個多世紀前的寄語：「衝突，源自壓力緊張，而非差異不同 (Conflicts are based on stress, not on differences.) 」，深受啟發。

換言之，若非知薇和老板同事感到緊張壓力，對話交流就不會劍拔弩張。你一言我一語之間，表面爭是非對錯，本質則壓力使然。借俄羅斯出兵烏克蘭的為例，國際政治經濟原因無數種種，追根究底，是俄羅斯緊張西方的滲透控製，而美國緊張霸權的弱化流失。在疫情持續波動兩年多的大環境下，每個人都經受了長期多方面的壓力挑戰（包括健康、經濟、社交等），可想而知多麽容易受刺激而引發衝突、激化矛盾，大家有目共睹。

正如冥想導師Maharishi所說，衝突矛盾表面上或源自背景文化信念等等的差異，但其實是壓力導致。當我們清晰地看到壓力對狀態關系竟有如此嚴重影響，實已經掌握了一半的化解方法——畢竟差異的和解非一日之功，而壓力的消除可瞬間達成，先由自心轉外境，再靠狀態帶動狀態，即成。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。