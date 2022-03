壓力下劍拔弩張　職場戰場無例外　Ray Dalio師父智慧化解 | 知薇

郵箱裏的未讀郵件不斷累積,Teams上未讀短信不停加碼,日歷上的會議邀請密密麻麻。剛聽完大老板充滿情緒的指示電話,已經感到體內腎上腺素飆升。語速極快的印度同事的追魂call又響起,將2條短信能搞定的事拖成15分鐘的辯論。聽到正頭痛時,財務部數條短信連炸過來,追問合同付款細節,等多一秒都不行。手頭十個項目像爐上十鍋熱湯,同時煮開了沸騰不停。

於是,整個人墮入應激狀態,看人事物的視角都扭曲起來。一句話「說者無心,聽者有意」,立刻覺得受到攻擊或質疑,很想回復話裏帶刺。會議中的提議偏離主題,立刻不耐煩想打斷,又逼自己禮貌強忍。心裏知道這並非平衡正常的自己,而是非常環境下陰暗面的顯現。心中的小魔鬼不停想抵禦攻擊,小天使時刻提醒保持冷靜。

經歷數日的高壓狀態,知薇有幸讀到投資名家Ray Dalio極推崇的Transcendental Meditation導師Maharishi半個多世紀前的寄語:「衝突,源自壓力緊張,而非差異不同 (Conflicts are based on stress, not on differences.) 」,深受啟發。

換言之,若非知薇和老板同事感到緊張壓力,對話交流就不會劍拔弩張。你一言我一語之間,表面爭是非對錯,本質則壓力使然。借俄羅斯出兵烏克蘭的為例,國際政治經濟原因無數種種,追根究底,是俄羅斯緊張西方的滲透控製,而美國緊張霸權的弱化流失。在疫情持續波動兩年多的大環境下,每個人都經受了長期多方面的壓力挑戰(包括健康、經濟、社交等),可想而知多麽容易受刺激而引發衝突、激化矛盾,大家有目共睹。

正如冥想導師Maharishi所說,衝突矛盾表面上或源自背景文化信念等等的差異,但其實是壓力導致。當我們清晰地看到壓力對狀態關系竟有如此嚴重影響,實已經掌握了一半的化解方法——畢竟差異的和解非一日之功,而壓力的消除可瞬間達成,先由自心轉外境,再靠狀態帶動狀態,即成。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。