港股受內外夾擊　部署前先留意恒指能否企穩19400點｜許繹彬

美股持續出現弱勢。儘管聯儲局在上周的議息會議上只加息半厘，較市場預期為低，而美國財長耶倫亦預計，美國經濟將穩健成長有望實現軟著陸；言論一出，確實令美股帶來了希望，道指重上34000點水平，納指亦反彈至近13000點水平。如用「曇花一現」來形容是次反彈，相信全球投資者絕不會反對，因為自該次「死貓彈」後，道指及納指雙雙出現四連跌，再次創出本年新低。道指跌至32000點邊緣，納指更跌穿11800點心理關口，情況看來會再進一步轉壞。

是次深度的調整，令國際投行大摩（Morgan Stanley）認為散戶已經輸盡所有由疫情期間獲得了利潤，可見是次美國調整除令基金損手外，散戶也見傷亡慘重。

成交能否配合亦屬關鍵

港股除受制於美股持續不振外，內地疫情仍未受控，相信會令經濟復甦步伐進一步拖慢，人民幣匯價亦因此而受到牽連；在內外夾擊的情況下，港股曾低見19063點，19000點亦岌岌可危，是否會跌穿暫時今年低位18235點？慶幸港股在佛誕假期北水灌溉力度明顯加強，令恒指一度瞬間重回20000點以上，可惜或因根基未穏的緣故，很快便掉回頭。筆者認為，港股未來的走向，取決於內地疫情能否進一步受控，從而令A股市場及人民幣匯價能進一步回穏。由於港股仍處於飄搖不定的局面，筆者建議，投資者應先行留意港股短期內能否企穏19400點及突圍20000點的心理關口，留意成交是否配合，才再作部署。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。