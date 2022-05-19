內地房策或鬆綁　物管板塊受惠｜許繹彬

港股在持續低成交的情況下，終升穿20000點水平。儘管本周二（17日）出現了久違了的股王騰訊（0700）及港交所（0388）領軍的雙翼齊飛局面下，再配合巨型科技股相繼反彈，令恒指在只有1,200多億元成交下，重上20600點以上水平。

是次反彈，尤以龍頭科技股最為顯著，相信是因為市場突然傳出內地全國政協將會舉行「推動數字（碼）經濟持續健康發展」專題會議，消息對一眾科技股有利；此外，發改委表明要特別解決半導體等行業生產困難，令沉靜已久的電動汽車商比亞廸（1211）及所有相關的汽車設備股一擁而上。

在各種利好因素的配合下，恒指立即出現過關斬將的情況，相信亦屬正常；但恒指卻一如之前，在升穿某些心理關口後，便陷膠著。就以昨日（18日）為例，大市完全牛皮呆滯，因此若論「轉勢」，可能仍是言之尚早。

北京及上海等城市解封有利經濟復蘇

筆者認為，不論恒指、道指或納指，以至全球股票市場，現階段只能保持在低成交水平及苦無方向的局面，此等現象相信是因為受美國通脹及債息上升所困擾。而此現象或仍會維持一段時間。慶幸港股與其他市場有所分別的是，仍有內地A股及國內數據的支持。隨著國內疫情有所緩和，北京及上海等主要城市，紛紛開始解封，這確實有利國內經濟復甦的步伐，從而或更有利國內股市重拾正軌，這點亦可能令北水來港的灌溉額度上升，有利港股短期的發展。隨著市傳有內房系列中的「示範企業」，可率先發行境內債，意味著可能會對內房集資進一步鬆綁，消息除了對內房有利外，物管相信亦有所受惠，投資者可不妨留意華潤萬象（1209）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。