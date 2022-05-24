Kkplus 朗豪坊幼童挨跌天線得得B　凱知樂：為不便致萬二分歉意

旺角朗豪坊KKplus門店昨日有幼童撞跌1.8米高「天線得得B」公仔，結果家長賠償逾3萬元，引發全城熱議。

KKplus母企凱知樂（2122）回應《香港01》查詢指，「就近日發生的大型藝術玩具產品事件，我們首先向事主一家帶來的不便致萬二分的歉意，並馬上作內部跟進以及和有關家庭聯絡，現正處理當中。我們亦已即時對大型藝術玩具產品展示的處理作出檢討。」

凱知樂今早股價曾最高見0.285元，升幅高達86.3%，其後升幅急速收窄，最新報0.201元，升約30%，成交額達1,230萬元。

KKplus事後一度發出澄清聲明，指賠償一事由事主主動提出，在雙方同意下徹底解決。其後，KKplus社交網站專頁在今早10時許已經刪去相關聲明。