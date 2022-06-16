港美股市走勢背馳　內險股跑出　平保可留意｜許繹彬

美國隨著能源和食品價格不斷飆升，驅使各類物價急促上升，美國消費者指數在5月份升至8.6%，創下40多年來最高水平。通脹率公布後，兩年期美國國債收益率急漲，美元上漲，股市應聲下跌，用今年初高位來量度，標普500指數大跳水逾20%，道瓊斯工業指數跟近期高點相比跌17%，納斯達克指數更出現狂瀉格局；道指、標普500指數連續五個交易日錄得下跌，外間更普遍認為美股已跌入熊市區：俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數更創下近期新高，可見美股的前景堪虞。

美通脹問題非短期可解決

由於通脹已肯定出現進一步惡化，市場已預期再次大幅加息會是勢在必行，更有對沖基金經理認為，美國聯儲局本周議息如果能加息1厘，會更有效壓抑當前問題；筆者認為，美國的經濟前景落得如此情況，可謂「冰凍三尺非一日之寒」，問題可追溯回上任總統狂人特朗普所埋下的後遺症開始，對中國實施制裁，中國進口貨品及原材料大幅減少，從而令各類物價不斷上升，通脹加劇乃理所當然。筆者認為，推行量化寛鬆在非常時期是可行，但必須要配合一系列開源的經濟政策，通脹仍然不斷攀升就足以證明其開源措施不足，才令美股在「六絕月」出現下挫的效應，未來問題相信並非一日可以解決。儘管反彈仍只能視作死貓彈；加息已成事實，而其幅度及步伐相信已是困擾大市主因，投資者只好繼續留意著債息及匯市的方向，來估算美股未來的走向，受制於息口問題的納指類別或會直接首當其衝，所以波幅可能較大。

談回港股，原本氣勢如虹直衝22000點的港股，被美股的急插拖累，曾一度下試至20500點水平，而美股仍未止瀉及不斷尋底，令一眾投資者滿以為港股亦會在「六絕月」無運行；可港股仍展現強勢，在港交所（0388）及主力的科技股領軍下，重上21300點水平，成交亦尚算不俗。有如此強勢，乃受惠於北水力度，不但沒有被美股嚇退，反而加強灌注。如未來港股成交額未有萎縮，相信港股仍會有機會與美股背道而馳，有力向上望；內房近期回暖，帶動內險股在風雨飄搖下，創下單月新高，建議資者不妨留意中國平安（2318）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。