納指前景堪虞　拖累港科技股「段段蟹貨」｜許繹彬

港股走勢繼續陷於苦戰，先不要評論是否有方向，單從指數來看，只可用「牛皮」來形容，但如果以每日波幅計算，近日波幅平均也達300點以上；個別股份更有如坐上過山車，尤以股王騰訊（0700）及一眾科技股，波幅更為顯著；如只談科技股在本年波幅，截至昨日（25日）對比本年高位，科技股指數已經下跌超過百份之四十之多；如用曾令投資者一度蜂擁認購的快手（1024） ，已經不談其上市後曾創下歷史高位的417.8元，單是暫用今年高位99.4元與本月低位53.15元作對比，亦下調超過百份之四十；從此單一例子來看，科技股確實可用「段段蟹貨」來形容。

香港科技股如此慘淡，某程度是因為美國納指本年度亦從高位回落近百份之四十，打破了「每逢調整，就迎來走得更高」的神話。原因相信是各國著手疫後重建後所產生的各種問題：資源成本上漲，油價高企，形成物價高漲，從而令通脹情況加劇；量化寛鬆措施今年收緊，推動息口及債息站於高台，暫未見有下調跡象；俄烏戰爭仍然膠著，令復甦之路充滿荊棘。上述種種問題，確實對美國經濟困擾深遠，因而令美股，尤以科技股為首的納指前景甚為堪虞，相信短期內難有方向，就算反彈也可能是「死貓彈」。

談回港股，儘管現階段看似能夠死守於20000點邊緣，由於是欠缺成交及有力消息下稍作死守，因而現階段令人有點搖搖欲墜之感；下周期指結算可能會有機會夾倉，但仍要成交配合才能確認方向，如要說出未來港股的走勢，除非有預示水晶球，否則相信仍是「苦守」。儘管如此，若投資者怕錯過奇蹟出現，或認為20000點能頂住，不妨小注試試盈富（2800）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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