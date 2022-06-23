港美股市波幅大　短炒為上策｜許繹彬

港股在「六絕月」繼續保持強勢，暫以20800至21000點的支持位顯得非常堅固，看來會企於此水平或以上來慶賀回歸25周年。港股與美股持續出現背馳局面，美股反彈，港股調整；美股急挫，港股反而呈強。筆者認為，此情況有可能仍會維持一段時間。美股現階段的上落波幅會很大，是因為隨著通脹未能究治，導致美息債急漲，此情況短期相常難以改變。

投資者亦應記得，美股第二季的走勢已經試過幾次同樣的情況，先是通脹升溫，令加息聲音不斷上升，令股市出現下調壓力，在議息前更出現急插，然後真正公布議息結果，美股反而喘定，甚至大幅反彈；但夢醒過後，才發現是次是「死貓彈」或迎來往後更深的回吐。美股現階段上落波幅會很大，是因為隨著通脹未能根治，導致美息債急漲，但通脹問題根本就不會停下來，在苦無對策的情況下，只能加息、加息再加息。因此美股大上大落及疲弱，相信已屬常態；而港股投資者觸角可謂特別敏銳，並早著先機，往往見到美股隔晚急升，帶動港股高開的情況下立即沽貨，或把握其高開低走的情況下，候低再吸納；反之，美股出現大跌，由於港股持續受惠北水灌溉的常態暫仍未變，往往港股在低開後，便慢慢重回升軌，所以港美股市出現背馳局面實屬正常。

儘管港股於20800點以上看來穏如泰山，但往往到21000點後，動向似變得含蓄，甚至配股聲音隨處可見，令大市上落幅度擴大，500點的波幅已屬常態。建議投資者現階段除了留意成交量外，還要以短炒為上策，持盈保泰，暫視20800點為防守區，上望則21500為阻力。近期油價的波幅頗大，不妨留意中國石油 （0857）走勢，短線炒波幅。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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