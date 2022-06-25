中港ETF市場發展迅速　產品各具特色　待ETF通啟動可互補｜伍禮賢

自內地與香港於2014年開始建立互聯互通機制後，成功讓兩地投資者在不改變當地市場交易習慣的原則下，直接參與對方的股票市場。為進一步推動區域經濟協同發展，兩地的證監會及交易所於去年底就香港的交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通達成共識，在今年5月27日更正式宣佈原則同意將符合條件的ETF納入互聯互通，意味這即將進入另一個重要的里程碑。

中證監於周五（24日）發布《關於交易型開放式基金納入互聯互通相關安排的公告》，替交易型開放式基金(ETF)正式納入互聯互通，自發布之日起施行。中證監將組織上交所、深交所、中國結算等穩步做好ETF納入互聯互通各項準備工作，正式啟動時間將另行公布。

根據安排，內地和香港投資者可以通過當地證券公司或經紀商買賣規定範圍內的對方交易所上市的股票和ETF的基金份額。

ETF通具市場互補作用

近年，內地與香港的ETF市場高速發展，截至2022年3月，於香港上市的ETF約160隻，日均成交金額達148億元，按年上升55%，至於內地市場更有超過600多隻ETF。對投資者來說，兩地的ETF產品設計和投資策略存在差異，例如內地的ETF產品涵蓋香港市場較少有的影視或軍工板塊；而香港的ETF包含了內地沒有的反向和槓桿產品，以及境外債券ETF產品等。相信ETF通啟動後將有助兩地市場產品互補，零售投資者亦有機會參與原本只有機構投資者才可進入的市場，擴闊投資選項。

據香港交易所交易所買賣產品主管羅博仁稱，在市場下跌時，香港的ETF投資通常會錄得淨買入，反映ETF在市場波動期間扮演了重要角色。隨著內地金融市場更高水準對外開放，香港的市場將持斷獲得發展動力，相信ETF通將有助於兩地投資者更有效地實現跨境資產配置，以及改善ETF市場的投資結構和流動性，突顯香港作為海外資金進入內地投資市場的「橋頭堡」角色。

按目前港交所發佈的條件，香港上市的ETF如要符合納入港股通須以投資港股為主，規模不低於17億港元。業內人士認為，ETF通可吸納更多資金及推高成交，並相信未來納入條件會放寬。

ETF通的落地詳情，例如啟動日期、額度、流動性門檻，以及是否涵蓋在港上市的境外ETF等仍有待公佈，值得投資者關注。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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