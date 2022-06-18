市況波動可留意價值股　新創建及領展為兩大精選｜伍禮賢

本周美國落實加息75個基點，市場普遍預期年底前美國再加175個基點的機會較大，美股亦因此出現大幅波動。幸如前期所提，港股市場與美股市場具較大不同的基本面，港股市場目前更聚焦於內地經濟的復甦勢頭，而科技股則受惠在穩定經濟增長基調下，行業監管的所有舒緩。

上期筆者分享下半年港股目標25000點，並重點佈局四大行業股份。而今期筆者想從另一角度，在內部增長復甦加外部經濟未明朗的複雜局面之下，不以行業所限，而著重發掘個股價值，也就是現時市場較多所提，加息偏輕增長股，偏重價值股的說法。

而更早大概一年前，筆者亦曾分享過，選擇價值股份需「三大心訣」，一為業務模式具穩定性、業績增長具可見性以及抵禦行業周期的防守性；二要看企業現金流；最後要看公司的派息政策。而在面對目前複雜市況之下，以上心訣將再度適用。而筆者認為以下兩隻股份均符合價值股之選，包括領展（0823）及新創建（0659）。

領展在截至3月底財政年度，在本港零售物業出租率提升至97.7%。（資料圖片）

領展房產基金

領展房產過去業務波動較小，防守性較強。集團於本月初公佈截至3月底止年度業績，數據繼續表現平穩。期內集團收益及物業收入淨額分別錄得按年增長8.0%及6.5%。集團每基金單位資產淨值上升1.1%至77.1元，末期每基金單位分派146.08仙，按年增長3.4%。全財年計算，每基金單位分派增加8.2%至298.67仙，另加7仙的酌情分派。

在本次業績數據中，集團有幾方面亮點值得投資者關注。首先，過去一個財年本港繼續受到疫情的困擾，惟集團在本港零售物業的租用率仍由一年前的96.8%提升至97.7%。其次，除續租外，香港零售物業組合簽訂超過660份新租約。至於內地方面，期內集團在內地物業組合的收益總額及物業收入淨額錄得分別增長20.9%及15.9%。整體租金收繳率則維持在97%的穩健水平。

此外，集團期內完成多項大型收購，包括上海七寶萬科廣場50%權益、廣州太陽新天地購物中心以及兩項分別位於東莞及佛山的物流資產各75%之權益。相信相關項目將持續對集團業務增長帶來貢獻。

新創建未來可以更加利用優勢資源集中在道路、建築及保險等核心業務，有利釋放其價值。（資料圖片）

新創建集團

新創建經常性業務穩健發展，其截至去年12月止六個月股東應佔溢利錄得按年上升1.6倍。

集團上月中公佈兩項重要交易，首先集團透過與周大福共同持有的合營企業Goshawk Aviation出售旗下經營大部份飛機租賃的業務，預期交易總代價為15.75億美元（相當於約122.85億元），倘以交易的股權價值加上Goshawk及其附屬公司（包括GML Group）的未償債務減去現金，則企業價值為67億美元。其次，集團透過附屬企業收購位於內地成都及武漢的六項物流物業，總初始購買價為22.9億元人民幣（相等於約26.63億元）。相關消息公佈後，市場反映正面，新創建的股價亦出現急升。

預期本次透過業務組合整合，新創建可以更加利用優勢資源集中在道路、建築及保險等核心業務，有利集團釋放其價值。由於現時環球航空業務在疫情環球影響之下，未來仍需面對較大的不確定性。而集團本次透過出售飛機租賃的業務，可以降低集團總體業務的不確定性。同時，集團的物流收購項目，有助其在內地物流業進一步擴張，並與集團通過具有強大現金流項目，達至長期增長的目標一致。

另一方面，新創建亦宣佈未來一年回購最多3億美元（約23.4億元）股份，預期此對集團未來每股分派股息亦會帶來正面的影響。

集團過去業務及派息穩定，目前預期股息收益率超過8厘，而近期出現多個利好消息預計將進一步增加股份的吸引力。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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