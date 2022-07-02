內地青少年失業率將改善　經濟復甦較全面　支持中港股市｜伍禮賢

最近一段時間內地與香港股市走勢改善，相對外圍市場更屬強勢，當中恒指重上22000點大關，而上證指數更升穿3400點，創今年3月初以來新高。兩地市況走強相信與近段時間內地的經濟數據出現回升有關，例如4月份受疫情影響明顯的社會消費品零售總額、工業增加值增速分別按年錄得-11.1%及-2.9%，而5月份跌勢開始趨緩，兩者分別-6.7%及0.7%。至於固定資產投資以及外貿5月份數據亦表現理想。

儘管如此，內地經濟數據之中，失業率情況受投資市場關注。雖然5月份內地城鎮調查失業率較4月份回落至0.1個百分點至5.9%，惟31個大城市城鎮調查失業率升至6.9%，創2018年有紀錄以來新高。

料未來經濟有望全面復甦

若以年齡層來分析，內地青年失業率較高，其中5月份16至24歲人失業率高達18.4%，較全國數字高於近兩倍。究其原因，一方面由於疫情影響，內地經濟活動受影響，進而影響新增職位數目。其次，從近幾個月數據來看，青少年失業率在今年4月份出現急升，由3月份的16% 急升至4月份的18.2% 後，5月份升勢則出現放緩。這反映內地畢業季節，對今年青年就業帶來的壓力相對明顯。

回顧近20年數據，內地近年高校畢業生人數連續穩步創出新高，由2001年的約114萬增加至今年超過1,000萬人。快速增加的畢業人數導致職位競爭激烈，而同時在經濟增長下行下，亦加劇這個局面。而好的方面在於，隨著畢業季已到高峰期，預期短期青年失業率或已接近見頂，相信這亦會對內地總體失業率帶來進一步的舒壓作用。若不考慮季節因素，往後失業率下降，最主要還是要靠經濟復甦，以帶動經濟活動活躍度提升。

由此推測，未來內地公佈的經濟數據或有機會出現較為全面的復甦，預期在這個基本面之下，對目前處於估值修復的本港股市，或者內地股市，仍將進一步帶來支持。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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