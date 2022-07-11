加密貨幣面世13年　投資形式日趨多樣化｜聶振邦

2021年被視為是「元宇宙」（metaverse)）元年，臉書（Facebook）創辦人朱克伯格亦於同年10月28日正式宣佈更改公司名稱為Meta Platforms，中文翻譯正是「元宇宙」，令全球開始意識到在可見未來，人類除了在實體世界，也有在虛擬世界「生活」的可能性，並且對大部分人來說，在虛擬世界「生活」必然會發生。而不論在任何世界生活，擁有交易貨幣都不可或缺，對於虛擬世界，交易貨幣就是加密貨幣。跟我們現時經常接觸的外幣一樣，加密貨幣既可用於消費，也具備投資功能。不少人認為外幣與加密貨幣之別，是後者價格波動性顯然較高。

投資工具隨時間而認受性增加

故此若以投資角度出發，加密貨幣傾向跟股票可比擬，於風險考量之上，容易予人股票較加密貨幣安全之感，究其原因股票以擁有久遠的發展歷史，畢竟世界第一張股票早於1700年之前已出現，帶著超過320年的演進史；相對加密貨幣的首款為比特幣，於2009年1月才正式網路上線，暫時只有約13年歷史。但筆者想指出，於股票之外，資本市場的投資者現在也慣於交易期指、期權、認購/認沽權證（簡稱「窩輪」)，以及牛熊證，這等工具均一度與高風險或上等號，不過若與五年或十年前比較，大家昔日或許視為「洪水猛獸」，現在不少投資者會認為這等工具的投資風險是合理而可接受的。

股王騰訊於2004年上市，當時上市價為3.7元，歷年來未計股息為投資者帶來數以百倍計收入。（資料圖片）

比特幣、騰訊現價均今非昔比

由此可見在不久將來，大眾對加密貨幣的投資風險程度會大為改觀，所以若要把握箇中圖利機會，必須及早認識加密貨幣的投資渠道、投資種類，以及投資方法。回想最初10,000個比特幣兌換一個披薩，今日卻是1,000個披薩也無法兌換一個比特幣，意味著今日存在的投資機會，日後便不復存在。以騰訊控股（0700）為例，早於2004年6月上市時的上市價為3.7元，配合2014年5月的1拆5為調整0.74元，截至2022年7月8日收報352.6元，未計及股息收益，回報率也超過475倍。若現價買入並同樣給予18年投資期，相信大家也不會期望騰訊再次能帶來過475倍的回報。

目前投資者可以從多個渠道，投資及買賣加密貨幣。（資料圖片）

加密貨幣投資工具已見多元化

其實加密貨幣經歷超過13年發展，由當初只能買升，如今也可買跌，亦有提供像上述期指、期權、窩輪和牛熊證般的工具可供操作，代表除了現貨交易，現在也可進行期貨交易，甚至帶有槓桿的特性，現時高達一百倍槓桿的工具都已可交易了。當然，投資或操作方法再多，投資者首要應關心的，必須是投資渠道是否安全，最簡單理解是該交易所之歷史，其中BYBIT被不少業內人士譽為「加密貨幣交易所首選」，與幣安都在2018年第一季成立，是加密貨幣交易所先驅。

BYBIT為全球最大的加密貨幣交易所之一，於新加坡創立，提供超過100種現貨和衍生工具交易選擇，根據公開的衍生產品交易排名，此乃全球交易量第二高的交易所，已超過500萬註冊用戶。業內人士認為訂單完成速度優於同業，其中有指為10倍之別，亦提供24/7的在線客服支持。更大亮點是期貨等衍生產品手續費比較低，比幣安等交易所便宜。Taker和Maker的手續費分別是0.06%和低至0.01%。此外，BYBIT採用行業內領先的方法，即分層確定性冷錢包體系，減少平台資金被盜的可能性；又於2020年起，正式加入 BitUniverse 的「交易所透明資產」計劃，通過第三方機構的協助，提高平台資產狀況的透明度。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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