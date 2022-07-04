3大主業大灣區待放異彩　TVB合理價值已見　現價吸引｜聶振邦

當環球串流影視平台奈飛（NFLX.US）股價自去年11月高見700.989美元，至今年6月17日低於180美元，收報175.51美元，累跌近七成半，市賬率卻仍超過4.4倍；而香港其中二個免費電視台的母企電訊盈科（0008）和有線寬頻（1097）以6月21日收市價計算，市賬率亦分別有3.76和1.85倍之際，另一免費電視台的母企電視廣播（0511），早於1967年11月已成立，迄今超過54年悠久歷史，並且就邊際虧損率而言，有線寬頻是36.76%，電視廣播為22.31%，較前者低近四成，市賬率不但低於有線寬頻的1.85倍，連0.44倍也不到，在影視娛樂板塊，明顯是難得的吸引投資標的。

有線寬頻旗下的香港開電視，為本港其中一家免費電視台。（資料圖片）

電視業務優勢始終遠勝同業

誠然對於電視台的喜好，絕對是個人取向；但從客觀數據來看，電視廣播的電視業務優勢始終遠勝同業，既擁有逾54年影視資源積累，令整體收視率於香港最高。此外，以免費電視台的廣告收益規模計算，2021年佔電視廣告市場高達65%，意味著電訊盈科和有線寬頻的電視廣告市佔率加起來，亦只是電視廣播的約一半而已。另見黃金時段平均收視率達24點，上述兩名競爭對手就算以最高收視率計算，分別是7.9和3.2點，仍被電視廣播的大幅抛離，充份反映依然存在絕對競爭優勢。

收購不足九個月已成果顯著

至於去年8月底以總代價2億元完成收購香港營運兩個電子商貿平台「士多香港」和「鄰住買」母企「士多」的75%股權，電視廣播的主席兼執行董事許濤在今年5月25日舉行的股東週年大會上表示，對收購「士多」感滿意，短時間內錄得的訂單商品交易總值（GMV） 比收購前增加3倍，決定加大對「士多」及電商業務投入，尋求快速增長外，亦會推動「鄰住買」平台化，由經營自營的產品外，加快與知名品牌合作，料在未來一、兩個月推出。此外，基於TVB在內地業務有不少粉絲登陸社交媒體註冊號、旗下藝人亦在內地與粉絲接觸，為集團內地電商業務拓展帶來優勢。

TVB去年收購電商「士多香港」及「鄰住買」母企「士多」的75%股權。（資料圖片）

內地社交平台逾八千萬粉絲

集團已計劃推出內地的電商業務，令電商及「士多」的業務增速能夠加大，對電視廣播的收入增速及利潤帶來較大貢獻。事實上，集團近年以大灣區為基礎，發力和滲透整個內地市場，據瞭解，TVB正在進一步加深與內地電視頻道的合作，並外派更多藝人參演內地電視劇、綜藝節目及比賽，變現藝人廣告價值。在電商行業的獲客成本逐漸提升時，透過節目和藝人影響力的天然自帶流量是TVB獨特和核心的競爭優勢。截至2021年底，抖音、快手、小紅書等內地社交平台合共已累積7,600萬粉絲，至今年5月進一步提升至逾8,000萬，相信除了對內地電商業務拓展，亦對流媒體的收費服務帶來正面效益。

綜合以上分析，電視廣播主營三大業務：電視廣播及內容創作、流媒體，以及電商，憑藉與大灣區接軌，未來兩至三年可望大放異彩，集團扭虧只是時間問題。即或以過去三年 (2019至2021年) 之每年最低市賬率及最低市銷率作分析，得出每股合理值分別為6.2和6.6元，較6月21日收報4.33元，高出43.19%和52.42%，可見單是將現有價值釋放，已能為投資者帶來良好回報；若配合未來業務於大灣區發展成熟，上升動力將更可觀。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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