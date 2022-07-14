日均成交要重上二千億　新股或有望重見彩虹｜許繹彬

傳統「七翻生」的月份轉眼已過了一半，惟港股似乎沒有起死回生的感覺，反而不利消息接踵而來，拖累大市反覆下沉；大市若繼續無好消息加持，恐怕形成「陰乾」的困局 ，現階段先以20,960點 (50天線) 作主要防守區，如有所失誤，可能會下試20,600點的水平。

除股王騰訊(0700)遭大股東打「開口牌」話減持外，本周二又傳出股神巴菲特將2.25億股比亞迪(1211)H股調入美資大行花旗中央結算戶口，似為減持作出預備，隨即令比亞迪(01211)的股價跌到「七個一皮」，按周股價下調近20%，其他汽車股亦慘受牽連，情況令人憂慮。

加上，澳門突然因疫情嚴峻而要「封城」一周，令危在旦夕的澳門經濟，雪上加霜，澳門股亦即時受壓。國內拖磨多時的疫情，原以為已經受控，上海部份地區本周卻突然出現「圍封強檢」，意味著疫情仍揮之不去，累及一眾內房物管股的股價，拾級而下。筆者認為，騰訊(0700)、銀河(0027)、碧服(6098)及比亞迪(1211)，乃本地藍籌的中流砥柱，股價連番下挫，加上交易所(0388)股價亦「企唔穩」，港股已由本月高位回落近千點，慶幸大市回調時，成交額暫未見同步回落。

談回新股市場，上月底曾一度出現非常熱鬧的招股氣氛，部份投資者更憧憬新股市場或會「久旱遇甘露」，情況卻不似預期，以掛牌首天的表現統計，可謂「不堪入目」；本年度焦點新股─最大集資額的天齊鋰業(09696)，在暗盤的股價未能名乎其實「天齊」，一度下跌13%，儘管上市首天股價平手收市，但已傷透支持者的心。

上月新股市場招股氣氛轉趨「熱鬧」，因為大部份準備上市的公司，要趕及半年結及季度結上市所帶動，上市首天跌穿招股價是因為大市氣氛不穩及成交不足所致，畢竟新股在投資者心目中，永遠是「食飽飯買包」的遊戲，如投資者仍希望新股市場重現彩虹，就要先候現貨市場的氣氛回暖，及成交額重上2,000億元或以上，新股市場才有望真正復甦，並重現新股掛牌首天急升的神話。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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