通脹席捲全球　猛虎來襲　 抱「現金為王」心態太消極｜陳仕娜

地球人開始「品嚐」通貨膨脹的苦果。美國公布六月份的通脹率9.1%，衝破四十年高位；原來高處未算高，全球CPI最高的兩個國家，分別是黎巴嫩和津巴布韋，前者5月通脹率高達211%，連續七個月錄得逾200%水平；津巴布韋亦不遑多讓，6月CPI高達191%，銀行加息至200厘。在下嘗試透過網上查找，一蚊港紙原來可兌換到1,273,916,123,195,284的津巴布韋元，若果真有交易，這應該是最不值錢的貨幣了。

香港有官方紀錄以來最高的通脹率是16%。今年五月份通脹為1.7%，算是非常理想的數字，扯高通脹的兩大因素為衣履及外出用膳（包括外賣）開支。英美份屬難兄難弟，連CPI也叮噹馬頭，前者五月高踞9.1%，同樣刷新四十年的高位。還有老撾23.6%、巴基斯坦21.3%，比比皆是令人咋舌的高通脹警號。

全球食品價格上揚，令消費者負擔百上加斤。（資料圖片）

通脹削弱市民購買力

這一波通脹潮席捲全球，禍根源於新冠疫情，搞到全世界的生產力中斷、供應鏈大亂，加上俄烏開火導致石油等能源供應緊張，中美貿易戰又設置高關稅，為通脹進一步火上加油。惡果已經浮現，英國及蘇格蘭四月起生活能源價格升到54%，民調顯示，530萬當地人冬天將要在取暖與購買食物作出權衡，退休人士及老弱長者會首當其衝。百物騰貴，與我們毗鄰的澳門，較早前有媒體報導，基層市民從垃圾桶找超市丟棄的過期食物充飢。

能源與食物價格瘋漲，印尼豆腐、巴西黑豆大米、墨西哥粟米乃至小麥價格較疫前上升三至六成、阿根廷薯仔身價倍升、水果售價瘋漲228%⋯⋯這些意味著「錢越來越唔見使」，實際收入減少，削弱購買力，高通脹令利息上调，借貸成本增加，供樓支出抽升，阮囊日漸羞澀⋯⋯

今期收到的消費券，大部分老友話會花在日常瑣碎開支上，例如搭車和買食物，不像之前幾次熱烈地彈、熱鬧地唱，添置昂貴的家電或電訊產品。「積殻防飢」、「現金為王」的意識漸強。各地股市跌勢連連，港股也毫不爭氣，只能逢大瀉日子以平均成本法入「must buy」的優質收息股，加上定期、REITS、債券、黃金、物業，分散式投資，抵擋通脹的侵襲。機會永遠留給有準備的人，早起鳥兒有蟲吃，不想身家被蠶食，切勿「躺平」等運到，趁殺到前做定功課。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

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