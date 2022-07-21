市況淡靜難扭轉　短期炒股不炒市為妙｜許繹彬

在美國不斷加息及美匯指數持續強勢下，觸發新一輪貨幣貶值危機，全球貨幣難逃「被貶」厄運，尤以日圓及歐元「被貶」的幅度非常驚人；除此之外，強美元更為多國帶來一場前所未有的噩夢，至少有12國家已經出現貨幣違約風險。港元匯價一度觸發7.85兌每美元的弱方兌換保證，香港金融管理局亦「焗住」出手承接港元沽盤，令本港銀行結餘跌穿2,000億元大關，近年罕見，倘若情況再壞，港加息勢所難免。

從上述全球貨幣危機來看，美國因通脹而導致不斷加息，波及其他與美元掛勾的國家，令其他國家相繼出垷通脹，令全球仍處於冰封狀態的經濟環境，更加雪上加霜；全球股票市場亦難免受貨幣問題拖累，而出現波動，投資者需格外留意。

談回港股，近日成交額突然萎縮，更曾一度跌穿千億水平，儘管昨天作出反彈，但依然力度欠奉；真正原因是北水乏力灌溉所致，歸根究底，相信是內地紛紛出現「爛尾樓」，「斷供」的聲音此起彼落。此類不利消息如繼續惡化，定必出現骨牌效應，除不利內房外，物管、內險，尤以內銀定必遭受牽連。儘管本周初曾傳出內地監管部門考慮予「爛尾樓」業主緩衝期，銀行將暫時擱置針對「爛尾樓」業主暫停供款的司法追討，以紓緩斷供風險蔓延，消息傳出後，帶動內房及物管為首的藍籌率先反彈，可惜一日後便打回形，還要靜候官方的答案，才是良策。

適逢香港將於8月7日派發新一輪消費券，反正預期市況淡靜情況短期內未能扭轉，倒不如博一博炒股不炒市，建議先行留意受惠的零售股莎莎（0178）及友和（2347）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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