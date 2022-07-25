跨越80年的成交量指標　OBV分析原理歷久常新｜聶振邦

早於今年1月底，與大家分享了技術指標可分為四種，三種以「股價」為參數，一種以「成交量」為參數，市場上較少關於後者的探討，畢竟按上述分類，技術指標只有約1/4屬此類，加上成交量指標的解讀，較股價指標需要對技術分析有較深入瞭解，才能表達得容易讓大眾明白，今日筆者便嘗試分享其中一種的看法，希望大家能夠掌握運用，那就是成交量平衡指標（On Balance Volume，OBV），又稱為「能量潮」。OBV由早於1960年代經已在美國聞名的已故金融作家葛蘭碧（Joe Granville）提出，背後支持理論在於金融資產價格走勢由成交量變化所帶動。

重力原理解釋股價走勢

OBV的理論成立，建構在三個原則上，其一是市場上的投資者對股價未來走勢看法越見不一致，成交量便越大；反之成交量將見偏小。因此，可透過當時的成交量狀況，判斷股份在市場上的熱度，以及好淡雙方的力量傾向落在哪一方之上。其二是重力原理適用於股價變化上，該原理指出上升的物體轉跌只是時間問題；另外物體上升時所需能量，要比下跌時為多。若套用到股價走勢上，就是指上揚的股份轉跌只是時間問題；至於股價上升時由於需要較下跌時能量為多，因此必須有大成交量配合，方能保持升勢。

股價走勢處於慣性狀態

相反地，當成交量顯著減少，上揚中的股份便失去續升動力，繼而股價由升轉跌。可見當股價下跌時，大成交量配合不屬於必要條件。其三是慣性原理適用於股價變化上，該原理指出動者常動；靜者常靜。當該股於交投活躍的態勢形成後，市場對該股的關注度會持續一段日子，期內的股價波幅也較大。反之對於長期被市場忽略的股份，若非公司基本面或行業出現重大轉變，將一直處於交投淡靜狀態，股價亦見維持在低波幅的形勢。

OBV指標是先計出OBV值，相對於觀察股價的日線、周線和月線圖，就是計出每日、每周和每月的OBV值。再將OBV值連成一線，就能製成OBV線。OBV線成為成交量變化的走勢參考，掌握當時股份於市場上的熱度，從而對股價的後續走勢進行預測。以日成為觀察周期的單位，因著每個交易日股價表現較上日收市價會出現三種情況，就是上升、下跌或無起跌，相對計算OBV值會有三條公式：

1) 上升： 當日累計OBV值 = 上個交易日累計OBV值 + 當日成交量

2) 下跌： 當日累計OBV值 = 上個交易日累計OBV值 – 當日成交量

3) 無起跌： 當日累計OBV值 = 上個交易日累計OBV值

堃博醫療股價研判解說

至於OBV值的初值，就是股價表現被觀察的首個交易日，會以0作為基數，所以對於新股，上市首日的OBV值為0，第二個交易日的OBV值則為當日的成交量，而所得數值是正數還是負數，則以當日股價是上升或下跌為依歸。以2021年9月24日上市的堃博醫療─B （2216）為例，截至9月29日共上市四個交易日，相對成交量為1,982萬股、526.4萬股、806.8萬股和122.2萬股。在9月24日的OBV值為0，而9月27日是第二個交易日，股價見跌，所以當日累計OBV值為-526.4萬。

緊接交易日股價見升，當日累計OBV值則為280.4萬 (-526.4萬 + 806.8萬)；再看9月29日股價見跌，得出當日累計OBV值是158.2萬 (280.4萬 – 122.2萬)。上述所得四個OBV值為0、-526.4萬、280.4萬和158.2萬，將這四個數值連成一線，就能成為此股的OBV線，從而對股價後市走勢進行分析。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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