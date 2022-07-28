憧憬中美談及撤關稅議題　海爾智家或受惠｜許繹彬

港股繼續陷入膠著狀態，本周日均成交均未達千億，在「塘水滾塘魚」下，儘管大市目前於20300點看似有顯著支持，但受累於成交過份單薄，因此不論支持點或突破點均不能盡信。

以「股王」騰訊（0700）為例，一向其充當「維穩份子」，在本月不但沒有見其股價有「七翻生」之感，反而暫時跑輸大市，股價回落至五月的水平，令投資者摸不著頭腦。筆者認為，騰訊是北水主力灌溉的對象，近日北水力度有限，拖累騰訊及美團（3690）走勢受阻。此類股份若要「重振雄風」，必須仰賴北水力度回復強勁才可望實現。現階段唯有寄望內地「爛尾樓」問題不再繼續發酵，及較早前市傳內地有意成立規模最多3,000億元人民幣的房地產基金，以及資助深陷債務危機的開發商收購爛尾項目的措施確實會付諸實行，北水若仍然「滴滴仔」式，作有限度灌溉，恒指亦難望出現突破性進展。

科技股走勢非突出或與北水少參與有關

息口持續向上，本月納指走勢顯得份外穩陣，在港上市的科技股理應不會出現太大搖晃；再者，國內對科技企業受到懲處已是老生常談的話題，市場對此消息反應不大；但在港上市的科技股仍欠缺鋭氣，相信是缺水所致。

談回大市，本周市場聚焦於聯儲局議息會議宣布加息0.75厘，一如市場所料。美股顯著造好，但港股則無太大變化；惟投資者需時刻留意美息高企帶來的後遺症，若港匯被進一步衝擊，大市去向將會受阻。除議息之外，本周另一焦點是中美元首於今日稍後舉行的電話會議，市場寄望將談及撤銷關稅議題，一旦成事，部分股份或會受惠，當中可留意海爾智家（6690）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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