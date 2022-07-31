留意OBV值順勢而行　避險和圖利果效同見出眾｜聶振邦

上回與大家分享了成交量平衡指標（On Balance Volume，OBV）的編製方法，這是以成交量而非股價作參數的技術指標。透過觀察該指標顯示的數值大小，判斷當時成交量的強弱趨勢。若是OBV數值漸見增加，代表股價順勢而行的動力漸見增強，預示股價走勢仍會保持一段日子，故此屆時若配合股價正在上行，已持股份者仍可觀望待升；反之當時遇上股價在下行，則應及早考慮離場為佳。或許普遍散戶對此指標較陌生，所以上回已展示的公式現跟大家再重溫一遍，以「日」作觀察周期的單位，因著每個交易日股價表現較上日收市價會出現三種情況，就是上升、下跌或無起跌，相對計算OBV值會有三條公式：

1) 上升：當日累計OBV值 = 上個交易日累計OBV值 + 當日成交量

2) 下跌：當日累計OBV值 = 上個交易日累計OBV值 – 當日成交量

3) 無起跌：當日累計OBV值 = 上個交易日累計OBV值

預示順勢下行的參考案例

現以長和（0001）為例，於2021年6月29日至7月2日錄得三連跌，相對OBV值為 -86.10、 -93.03和 -98.10百萬股，負值正在擴大，反映與股價走向一致，意味著股價仍會順勢下行一段日子。若未能把握下個交易日（7月5日）反彈高見61.1元離場，繼續持股觀望。事隔近三個月後的9月28日低位和收報分別是50.3和50.75元，較7月2日收報60.1元，累跌16.31%和15.56%。跌幅還不到兩成，或許有讀者會認為算不得甚麼。值得留意長和本身股價波幅就不大，由2017至2020共四年，全年股價變化相對是+11.6%、 -23.34%、 -1.2%和 -27.19%，簡單除4後折算為三個月的變化就是+2.9%、-5.84%、 -0.3%和 -6.8%，可見上述超過15%跌幅，對長和而言經已屬大跌幅。

大波幅股份避險果效更佳

若換為看阿里巴巴─SW（9988），跌幅就變得明顯，於2021年7月2日收報212元，而9月28日低位和收報分別是144.5和150.9元，累跌31.84%和28.82%。於6月29日和7月2日的OBV值為+2.9359億股和+2.8427億股，正數在縮減，預示股價跌勢要持續。直至2021年9月28日，OBV值為-1.8515億股，較7月2日的+2.8427億股，不足三個月縮減達4.6942億股，所以不容輕視OBV值對股價預示順勢下行的威力。

指標值大幅放大應該止賺

另看龍湖集團（0960），於2020年10月20日OBV值由正數變成負數，+69萬股至-225萬股，繼而負值擴大，於同年10月28日低見 -1,531萬股。接著負值漸見減少，於10月29日至11月3日股價錄得四連升，OBV值重新由負變正，於11月3日為+673萬股，較10月19日的+69萬股明顯為大，屬於進場時機。果然當時為股價上揚開端，若於11月4日開報42.5元，有意進場的投資者於那時行動，至11月25日至12月1日收市位介乎50.3至50.8元，共五個交易日股價於50元平徘徊，加上11月25日的OBV值為+5,576萬股，較11月3日的 +545萬股已放大超過10倍，反映股價已累積不少升幅。以11月25日收報50.45元，與11月4日開報42.5元比較，僅於三週股價已累升18.71%，適合考慮止賺離場。

從上述長和、阿里和龍湖的例子，不難看出OBV指標能對股價會否見順勢而行有不俗的啟示性，投資者藉以作出止賺或止蝕決定，均可望有良好果效。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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