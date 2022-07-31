演唱會生意外　引起公眾連串疑問　專業質素值得關注｜陳仕娜

Mirror演唱會發生墮屏悲劇，祈求傷者早日康復！內行人或定知悉當中的隱情。到底哪個環節出了錯：資方搵錢至上、工程費慳皮？工序外判，插入親友胡亂炒散，各環節一盤散沙？準備過程倉促粗疏，欠缺逐層把關？還是揸fit人事多，無暇掌控演唱會的細節？搞個活動千頭萬緒，細節決定勝局，從後台、舞台、台下，到場外，事前、現場及事後，牽涉多少套準備功夫及人手；核心的話事人非常重要，是主引擎，所有散亂的工序要靠他聚合、把關及審視，絕不能兒戲，少一點專注力、溝通力、實力和霸氣，都辦不到。

搞活動首要是篩選及聘任外判商。多數採用以往曾合作過、具豐富相關經驗、口碑良好的公司。活動規模龐大，外判商可多達數十至數百家，可想而知，主事人的統籌能力必須超班級數。

一場疫情，將各行各業的外判模式，推向高峰。由餐飲、酒店、旅遊、清潔、物流、影視圈，到活動統籌等行業。因為限聚令時寬時緊，人手安排亦要隨之迅速增減。愈來愈多只求湊足人數，拉雜成軍的粗糙操作，第一次見面埋班就是上崗幹活，何來深度培訓？何來工作上的默契？更遑論出產好的成果。

一個默契感十足的團隊背後支持，乃不可或缺，絕非左拼右湊的雜牌軍可以辦到。基於成本效益的考量，政府率先於1997年發起外判風氣，如今時勢艱難，商界為了「慳皮」，此風已愈燒愈烈。

近期與活動搞手傾談，呻到樹葉都落，「無人手、人才凋零、專業質素江河日下」。活動司儀則投訴開幕儀式前一個鐘才收到講稿，「冇綵排、無排位表、程序亂加亂減、VIP名牌張冠李戴」⋯⋯是疫情耗盡我們的專業精神與耐性嗎？還是人才庫已被掏空，窮得只剩下平庸呢？

人才培訓不足致產品與服務質素下降

以無微不至的服務見聞於世的日本，曾因遊客過度湧入，燒盡了前線人員的熱誠和初心，結果淪為一台服務機器。如今，城中亦彌漫著倦怠的氣氛，受累於市道轉差、疫情下看不到前景，很多人要身兼多職謀收入，好聽一點slashie，實情是朝不保夕的散工。搞手們指外判商聘多少散工不得而知，現場人頭湧湧，真正「識做嘢」的人卻寥若晨星。若一時走漏眼，便會鑄成大錯。五星級的酒店與餐廳據說也因專才流失，新人培訓未到位，令食物及服務質素大不如前。

千里之堤潰於蟻穴。新政府爭相請傳媒人，將「說好故事」及形象工程列作重中之重，接受訪問油灰水固然重要，但是內裏的質地更為重要，「有諸內形諸外」，留住上好的人才、擼起衫袖幹好實事，做到秀外慧中，自然會口耳相傳。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

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