「政治市」主導　港股暫難見強力反彈｜許繹彬

本周焦點必然是美國國會眾議院議長佩洛西的台灣之行，令中台局勢劍拔弩張；美方的玩火行為，雖暫未觸發台海出現槍林彈雨，但向已疲態盡露的港股再踩多一腳，看來暫時難有強力反彈的勢頭，就算彈極可能只是死貓彈。除非出現突發的利好消息，否則暫以五月低位19178點作重要支持位。由於是政治市主導，市場每日的變化風起雲湧，建議投資者先行等形勢明朗及穩定下來，再作下一步部署。

港股可謂「屋漏兼逢夜雨」，內地房地產問題繼續發酵，以及外圍局勢又不明朗，恒指再次跌穿20000點水平，今次回落的幅度，較想像中來得兇狠。內地「爛尾樓」問題，一直纏繞著Ａ股市場，其後遺症已蔓延至國內銀行，傳出有數之不盡的不良貸款，問題只會愈演愈烈。

此外，本周股王騰訊（0700）表現強差人意，其跌幅更遠超大市。以港股今年的低位18235點計算，騰訊股價的相對低位仍有295.4元，本周卻做出288元暫時低位，是否已經止瀉？暫時未有任何定論，因為現階段從其跌幅及成交額可見，可以「眾矢之的」來形容騰訊的慘況，連續數天有大成交卻仍跌勢未止，短期內未容樂觀。儘管昨天重回300元以上，但走勢仍欠銳氣。

港交所亦曾失守350元

另一隻有「定海神針」美譽的港交所（0388），在死守襄陽下，最後亦難敵佩洛西的狠擊，一度跌穿350元大關。部份內地房地產及物管股，均紛紛創下52周新低，藍籌股中的碧桂園「孖寶」：碧桂園（2007）及碧服（6098），雙雙跌至體無完膚，連同ATMX的科技系列及香港地產股同告下跌，失守兩萬大關乃合情合理。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。