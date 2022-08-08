OBV其中一種妙用　股價轉角預測帶來驚喜｜聶振邦

上回與大家分享成交量平衡指標（On Balance Volume, OBV）的其中一種應用，作為識別股價走勢能否延續的工具，簡單可將OBV值是0作為分界線，當股價上揚時，配合OBV值是正數，並見正的數值在擴大，代表股價仍有上升動力，升勢得以保持，持股者毋須急於離場；未有持貨者仍存在進場圖利機會。反之，當股價下跌時，配合OBV值是負數，並見負的數值在擴大，預示股價跌勢仍要維持一段時間，持股者應及早考慮減持或離場，未有持貨者則暫不宜沾手此股。

留意上述分析，只適用於OBV值在有序地產生順勢變化之時；若見單日急速變化，配合股價經已順勢而行一段時間，例如是一周或以上，會視為預示股價要轉勢的訊號，特別在股價上揚多時之後，更應有所戒心。箇中原理是大戶總有大舉散貨的時候，按常理會出現在股價上揚多時的情況，屆時仍見單日股價上升時配合成交量顯著增加，大戶於此時散貨部署離場機會大。情況就如賽跑進入最後階段時，選手會用盡全力跑最後一段路程。既然所有能量都在那時釋放，試問緊接的時間還有力再跑嗎？

同樣道理，當大戶「放量」後，沒有必要再維穩股價，屆時會由散戶的交易決定主導股價走勢，那麼就算不是大戶推倒股價，使其暴瀉；但當見股價回軟，便會越來越多散戶有著及早沽貨離場的念頭，亦會形成沽壓，令股價轉入跌勢，並要持續一段日子。以中芯國際 （0981）為例，於2021年7月21日的OBV值為+6.4115億股，收報21.15元，三個交易日後（7月27日） OBV值急增至+13.8499億股，增幅高逾1.16倍，當日收報25.55元，較21.15元累升逾20.80%，已持貨投資者應有所戒心。

由於這是交投活躍的股份，除非市場見此股傳出重大負面消息，否則股價見單日暴跌機會微；但因7月27日成交量急增而市場未見有此股的利好消息，意味著大戶趁股價大升後釋出股份的可能性高，加上在7月29日晚上中芯國際發佈翌日披露報表，顯示當月有多達42項行使購股權的交易披露，其中22項見於7月26至29日，佔總體逾五成二，意味著集團的內部人士也認為當時屬沽貨套現時機。最終8月6日成交量再度異動，當日OBV值為 +17.7748億股，較上述的+6.4115億股，增幅由超過1.16倍擴大至超過1.77倍。

股價罕有地見升卻出現陰燭（上回見於2021年7月8日，相隔近一個月），隨著當日高見30.80元，創2021年1月28日以來新高後，跌勢便告開始，而7月27日與8月6日相隔僅八個交易日而已，證明當股價上揚一段日子後OBV值急增是不俗的轉勢預警訊號。截至10月6日收報21.60元，歷時兩個月由高位累跌近三成；另較7月21日收報21.15元僅高不足2.13%，早前升勢已消化殆盡。故此即或在7月21日能把握低位進場的機會；倘若卻未能掌握離場時機，一樣可變為無利可圖，甚至出現由賺變蝕呢！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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