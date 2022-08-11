港股成交續萎縮　制定通關方案有助擺脫困境｜許繹彬

踏入八月，港股繼續弱勢，投資者只能仰天長嘆，究竟要悶到幾時？其實八月份的高低位之差只有757點，可用「牛皮」來形容；但個別股份的跌幅則一蹶不振；日均成交額萎縮的情況更有惡化跡象，現只維持在800億元左右，情況為近年罕見。

內地股市亦未有太大方向，樓市發酵的問題，牽連多個行業。儘管市場上偶然有救市消息，說來言之鑿鑿，惟現階段仍屬「只聞樓梯響」， 暫未見對症下藥之良方對策，因此國內股市仍是上落市拉鋸。

市場欠方向 交投將每況愈下

內地被樓市帶來的種種不明朗因素所產生的連鎖反應，導致資金被重重圍困；一直側重於北水支援的港股慘遭牽連，如股王騰訊（0700）現時只見在300元邊緣苦苦掙扎，港交所（0388）及美團（03690）亦銳氣盡失。至於美股亦好像染上傳染病般，儘管仍偶有大上大落，但仍有感跟香港股市一樣變得苦無方向，相信美股受中美關係及台海局勢的因素所困，變得舉步為艱。筆者認為，港股及全球股市缺乏明確方向，乃近兩個月的資金投放額度每況愈下所致。

而目前消息左右大市的情況會持續，內地出招救樓市、免除內地人來港置業DSD等消息禾雀亂飛、以訛傳訛，為大市帶來短暫反彈，但一旦被澄清為「流料」，股市便隨即「打回原形」，甚至繼續下沉或陰乾。

縮短回港隔離只能惠及海外回港人士，未能解決現今香港水深火熱的情況，政府須制定出與內地通關方案，才有望擺脫目前困境。港股現階段20000點暫由支持位變成阻力位，建議繼續以5月低位19063點作重要支持區，靜待成交有所好轉，連續數日重返千億水平或以上，便可考慮未來的投資策略。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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