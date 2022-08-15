續談OBV　想提升分析效用　可配合那些技術指標？｜聶振邦

今次來到以成交量平衡指標（On Balance Volume，OBV）作主軸撰文系列的最後一篇文章，探討可配合甚麼技術指標運用，提升斷判股價走勢效益。有討論這種主題的必要，皆因OBV的缺點可透過其他技術指標來補足。其缺點在於倘若利用成交量來判斷單日市場的買盤強弱，除非配合參考當日的「主動買盤」（A盤） 和「主動賣盤」（B盤）的宗數差距，否則難以單憑OBV值增加，便斷言買盤動力在增強，最多只能反映當日交投活躍而已。誠然在股價上揚之時有成交量配合，未必代表投資者入市意欲增加；反之也可能因投資者不斷在沽貨，令成交量增加。

配合股價為參數的技術指標

故此，若以OBV作單一分析指標，傾向在股價上升或下跌一段日子後，見有轉勢跡象，OBV較能發揮預示買入或賣出訊號的果效。誠然計算OBV值非常簡單，僅以「上個交易日累計OBV值」加或減「當日成交量」（或在股價無起跌的日子視「當日成交量」為零），但正因計算原理過於簡單，傾向適用於短線（不多於一個月）股價走勢預測，而非中長線的。有見及此，配合股價為參數的技術指標，OBV的預測效果更佳，相對強弱指數 （Relative Strength Index, RSI）是其中之一，皆因RSI發揮領先指標的優越功能，OBV則發揮確認股價走勢的功能。

連升數日後高走也應有戒心

以聯易融科技－W（9959）為例，於2021年4月29日至5月3日股價見三連升，傾向得出股價後續利好的結論。參考5月3日「14天RSI」處於70.41，其後三日（5月4至6日）RSI為69.04、62.18和58.04，除了均低於70的超買區，亦見連續三日在減少，證明單看4月29日至5月3日見三連升，並且都是低開高走的「陽燭」，亦不能掉以輕心。這正是技術分析的風險所在，容易得出股價走勢結論，但不一定乎合實情，以致作出錯誤的交易決定。上述「三連陽」屬利好訊號，而RSI顯示由超買區回落，並見數值在減少則是利淡訊號。

兩項指標利淡及早準備離場

面對相反的分析結論，這時OBV便能發揮效用，於2021年5月3日的數值為9,884萬股，當日RSI在70之上，上述其後三日RSI數值減少，而相對OBV值為9,619萬股、9,265萬股和8,761萬股，與RSI同樣在減少，屬於利淡訊號。更值得留意是5月7日的數據，RSI和OBV值分別是54.95和8,228萬股，至於4月29日則為65.05股和8,154萬股，RSI在上述的「三連陽」首日較5月7日的為高；但OBV值卻低於5月7日的，意味著不久OBV值將降至少於8,154萬股，所以5月7日收報22元是離場時機。

其實相對2021年5月4日高見25.1元，已回落12.35%，倘若繼續觀望，將要面對數個月的跌浪，直至10月5日最低收報7.76元，較22元低64.73%，而跌浪維持近5個月。由此可見，單一技術分析出現錯誤形勢風險偏高，透過兩種技術分析方法作參考為佳，見兩者結論相同，才作出交易結論較合適。然而，若兩者結論相反，那麼便應多用一種方法分析，作為最終結論之判斷。當然，或許大家會指出若再多用一種分析方法，即進行四種分析，兩種的結論利好；兩種則見利淡，該怎樣辦呢？要是出現這情況，筆者看法是另覓投資對象為佳，無謂令自己陷入不必要的風險之中。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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