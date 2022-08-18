「傳聞」主導大市　「搭短途車」見好就收｜許繹彬

港股在嚴重缺乏外來資金的情況下，方向盡失，每天恆指上落波幅僅只二百多點；儘管美股無聲無息下，已由今年六月的30000點邊緣，重返34000點以上，惟港股完全沒有跟隨，反而只在20000點邊緣苦苦掙扎。

大市沒有氣息的主因，相信是股王騰訊（0700）已經苦在300元附近徘徊有半個月的時間。就算納指上升，亦未能擺脫股王弱勢的宿命。另一隻港股坐標港交所（0388）則可能因大市未成氣候令成交不斷萎縮所至，股價亦顯得毫無霸氣。

大市本周二再有「傳聞」，指容許國資背景機構為部分房地產企業發行的中期票據，提供全額擔保及承銷，消息一出，令部份內房股及物管股即時「聞雞起舞」，近日遭國際評級機構調低評級的「碧桂園」系，股價突然「吐氣揚眉」，當中屬藍籌分子的碧桂園服務（06098）更一度急升超過20%；傳聞卻未經證實，部份內房物管的股價翌日未能承接氣勢，再度偏軟。

日前曾傳出騰訊擬沽美團

另一隻股民至愛的美團（3690），儘管市場上有傳聞指，騰訊為避免再受監控風險，或將「盡沽」持有的美團。但美團未有受傳聞影響，股價昨更反彈近5%，連同老牌傳統勁旅滙豐（0005）、中移動（0941）及一眾內銀股作出反彈，帶動港股僅僅重返20000點水平。

筆者認為，「傳聞」主導大市已成近期必然的事實，但全屬「短癮」或未經證實，投資者若太悶而想搭一轉「順風車」，短期內亦只是「短途車」，宜見好即收。否則會出現「有食唔食，罪大惡極」的情況。港股必須待日均成交額回復正常，才能真正主導大市上升。股王騰訊近日於300元邊緣徘徊已久，若成交能逼近或超過千億元，股王或可望擺脫20天線（即近310元水平），沉睡後有望重新振作。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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