優化兼集主流價量理論大成　解構蔡金搖擺指標公式原理｜聶振邦

於過去四周與大家分享了成交量平衡指標（On Balance Volume, OBV），有感市場鮮有探討成交量指標的文章，所以今日希望帶出另一指標，就是蔡金搖擺指標（Chaikin Oscillator, CHO）。這是早於七十年代由美國的股票分析師馬可‧蔡金（Marc Chaikin）所提出，他汲取了分別提出OBV的葛蘭碧（Joe Granville），以及提出威廉指標 （Williams %R）和終極波動指數（Ultimate Oscillator, UOS）的拉里‧威廉斯（Larry R. Williams）的投資理論要點，配合蔡金自己早前提出的離散量 （Accumulation/Distribution Volume, ADVOL或 A/D）加以改良而編製出來。

蔡金認為若將股價上升的成交量全部視為正值，將股價下跌的成交量全部視為負值，這種論調存在著很大的缺點，必須加以改良，才足以反應股價的真實本質。OBV正以上述原則所編製，但在普遍情況未能反映實情，皆因簡單至觀察一天的股價走勢，其實經已可以出現多次的升跌波幅，故此惟有出現單邊上升或單邊下跌的行情，或是只有在成交量極度萎縮或極度擴張的狀況下，OBV才能反映當時的價量實況。而威廉斯的理論，則是將OBV加以改良，用來決定當日的成交量，屬於看好還是看淡的動力較強。

OBV以當日收市價對比上個交易日的收市價；但威廉斯卻以當日收市價與開市價作比較，並且設計了一條累積能量線。如果收市價高於開市價，計出收市價相對開市價錄得的升幅 （以正值百分比表示），再乘以當日成交量。如果收市價低於開市價，計出收市價相對開市價錄得的跌幅（以負值百分比表示），再乘以當日成交量。經過這樣的改良後，此法偵測價量背離的能力，顯然更具參考價值。至於蔡金自己早前提出的ADVOL，將A/D值連結起來形成趨勢線，公式如下：

當日A/D值 = 上個交易日A/D值 + （多空對比 x 當日成交量）

多空對比 = [（收市價 – 日內低位） – （日內高位 – 收市價）] / （日內高位 – 日內低位）

而CHO則是以「指數移動平均法」（EMA）計出兩組ADVOL平均值相減所產生，公式如下：

CHO = ADVOL的3天EMA – ADVOL的10天EMA

在使用該指標前，必須注意三個要點：

1）以日內的中間價（日內高位與日內低位取平均數）為基準，若當日的收市價高於中間價，當日的成交量視為正值；收市價越接近日內高位，反映利好動力越強。相反，若收市價低於中間價，則當日的成交量視為負值；收市價越接近日內低位，反映利淡動力越強。

2）一個健全的升勢，必須有強勁的買盤配合，正如火箭一樣，上揚時需要有燃料作動力來源，強勁的買盤就好比充裕的燃料，足以帶動火箭持續向上推進。但若買盤偏弱，則視為燃料不足，便缺乏推升股價條件。反之，下降趨勢經常伴隨著較低的成交量，但當跌浪接近尾聲時，經常會出現恐慌性拋售，那時沽壓主要來自機構投資者或大戶的大額沽盤。蔡金認為此點相當值得注意！當股價不斷尋底之際，成交量理應漸見縮減，皆因越來越多投資者無意進場。當價跌量減維持一段日子後，突然迎來巨量成交，令股價走勢又陰跌轉急跌，可視為「終極一跌」，預示股價即將見底反彈。

3） 我們必須承認，沒有任何一個指標是絕對完美的，所以不要單看蔡金搖擺指標出現的買賣訊號進行交易，還應配合其他技術指標作補足參考，減低誤看假訊號而出現交易錯配風險。例如可配合保歷加通道（Bollinger Bands, BB）、相對強弱指數（Relative Strength Index, RSI）或隨機指標（Stochastic Oscillator, KDJ）等分析股價走勢的指標。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。