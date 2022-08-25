港股「跟跌不跟升」　小注怡情買港交所｜許繹彬

港股近期繼續以「一潭死水」來形容，根本無走勢可言，「外圍升、不跟；外圍跌、跟跌」；儘管港股調整幅度，看來不算大幅度，維持於200點以內，卻出現「陰乾」的現象，不斷下試低位；部份股份甚至防守性高的股份，日日出現「陰陰落」；即使受惠於消費券效應及局部放寛入境限制之預期消息，理應可刺激領匯（0823）這類收租股，非但不升，反而「八連陰」，股價挫至今年3月份的水平。另一隻中流砥柱股─港交所（0388）亦在無聲無息下，不經不覺回至320元水平。此等「無厘頭」的情況，令投資者摸不著頭腦。

出現如此反常現象，乃港股成交薄弱導致，令淡友有機可趁，集中推倒一、兩隻藍籌股，便可推倒指數反覆下沉 ，倘若弱勢持續，淡友有機會將指數進一步推至五月低位19063點。根據過往經驗來看，防守性高的收息股突然出現調整，意味著將會迎來短期反彈，適逢下周期指結算，有挾淡倉的可能；投資者可抱「小注怡情」的心態，買入大藍籌如港交所，靜候出現挾淡倉的機會來臨。

至於美股走勢，踏入第三季美國加息步伐進一步放慢，美股的上落波幅亦維持於300至400點；但香港時間本周二，美股突然驚現大幅度調整，這次突然調整的原因，並非由不利數據引發，亦非中美突然出現角力；究其原因，原來是「華爾街最準分析師」Michael Hartnett聲稱美股現正處於熊市周期，可能要到明年才真正見底。由於此子曾經準繩預測美股今年上半年大幅調整，也估中一個月前美股現強勁反彈。所以此君言論一出，頓時令美股應聲急挫，更錄得近日較大的調整；拖累部份熱炒的股份如AMTD顯著回落；如今美股走向又再次膠著，方向未明。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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