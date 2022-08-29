TVB交出亮麗業績　股價處於逾30年低位　極具投資魅力｜聶振邦

影視媒體的經營從來都不容易，更何況面對2022上半年地緣政治緊張形勢不絕、疫情反覆社交限制政策發展難測，以及環球經濟滯脹風險不斷加劇，均令經營環境更為嚴峻。正當電視廣播（0511） 的管理層早前曾表示「TVB最壞的時候已經過去」，市場還是半信半疑之際，周三（8月24日）收市後公佈的2022年中期業績，在各個業務層面都有明顯改善，釋除市場疑慮。期內收入增長達45.82%，由12.5億元增至18.2億元，創千禧以來最高上半年增長，集團在期內的EBITDA由負1.4億元大幅改善至負7,200萬元，非常接近在業務層面扭虧為盈的臨界點。

電商業務收入激增26倍

香港電視廣播、電子商貿業務和中國內地業務合共產生收入約14.6億元，佔總收入逾8成，其中電子商貿業務增速驚人，由2021上半年不足1,700萬元，激增至2022年同期超過4.61億元，增幅超過26倍。疫情持續催生「宅經濟」產業蓬勃，消費者網上購物文化日漸成熟，因此集團製作的電視節目及廣告時段宣傳電子商貿平台產品，造就期內強勁銷售表現，其中去年8月才完成收購之一的「士多」平台，快閃銷售的營運模式廣受觀眾歡迎，口罩、個人衛生用品和食品等日常必需品的銷情絡繹不絕。

電視廣播主席許濤日前於記者會上指出，公司業績已「非常接近扭虧的臨界點」。（記者會圖片）

黃金時段廣告需求見榮景

至於收入貢獻最大份額的，仍是香港電視廣播業務，集團現有五條電視頻道，黃金時段收視率共維持在25.4點（略高於2021年的25.2點），佔觀眾份額達77%。除了持續保持高收視份額，集團也創作了不少「叫好又叫座」的節目，比如討論度極高的《尋人記II》，及持續為港人民生訴求發聲的節目《東張西望》。管理層表示翡翠台在6月份的黃金時段廣告是全數賣出，7、8月份趨勢亦持續。集團2022下半年廣告收入目標是增長兩成，相對2021下半年廣告收入約5.63億元，將會超過6.75億元，相信能為2022全年虧轉盈憧憬帶來莫大助力。

毛利率尚有很大提升空間

另想指出集團期內毛利表現見顯著驚喜，大增近77%至5.52億元，毛利率亦由2021上半年的25.03%，提升至今年同期的30.31%，高了5.28個百分點。回顧最近三個上半年，相對毛利率為21.26%、25.03%和30.31%，證明集團盈利能力漸見改善。參考2017至2019全年業績，毛利率均不少於40%，由此推斷現約30%尚有很大提升空間，這亦為2022全年期望虧轉盈的另一支持。還有三大業務之一的中國內地業務，保持佔總收入約兩成二的貢獻，於2022上半年錄得約4.03億元，同比增長42.04%，繼電子商貿業務，為上半年收入增長第二大貢獻領域，全賴期內在聯合製作收入及數碼收入增長的帶動。

筆者留意集團於今年初與芒果TV及湖南衛視聯合製作綜藝節目《聲生不息》，成功打入2022年中國最受歡迎的綜藝節目之一，獲得國家廣電總局定位為指導項目的同時，亦打破了節目於線上及線下的討論度的數字，鞏固集團為華人觀眾群裡最受歡迎的電視頻道。配合今年底前香港與中國內地可望恢復通關的期盼，屆時將帶動跨境活動，刺激下半年的廣告收入增長，反映集團業務前景值得憧憬。參考8月25日收報3.95元，為超過30年的低水平，市賬率僅0.42倍，遠低於電訊盈利（0008）的超過5倍，可見電視廣播的投資價值不言而喻。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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