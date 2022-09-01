港股冀現小陽春　阿里彈升料破50天線　收復百元關｜許繹彬

美聯儲主席鮑威爾在上周舉行的Jackson Hole會議上，稱或會繼續加息並讓利率在高位保持一段時間以遏制通脹，外間更預期下月的議息會議，會有可能加息0.75%；由於鮑叔的表態明顯是偏鷹，言論一出，拖累美股上周五（26日）再次上演直插無水花的高台跳水表演，其後數天的美股走勢，亦顯得乏善足陳。

市場上有分析認為美股值博率高，但筆者對此有所保留，畢竟美股由疫情在2019年爆發至今，道指仍然高企在30000點以上，而納指仍於12000點水平，對應目前美國的通賬率及美匯及實際的經濟狀況，略嫌仍屬高企；而未來美股必定繼續受制於通脹等，此問題並非一時三刻能夠解決，現行所使出的壓抑招數相信只有加息這「治標不治本」的方法。除非在短期內能與中國達成撤銷關稅協議，否則美國通脹問題仍是困局，因此投資美股，短炒仍是上策。

港股或呈現與美股背馳

談回港股，上周五美股作出大幅調整後，一眾投資者以為會出現終極一跌，可以執平貨，但港股似乎仍守得住；筆者認為，港股不跟美股跌勢，可能是因為港股在這季確實較其他市場為弱，與美股走勢背馳，並非無可能。

港股8月份一直處於弱勢，在9月上旬或有望出現小陽春；儘管出現背馳，港股仍有很多不確定的因素，如毗鄰的深圳突然傳出疫情有蔓延跡象，而本港確診數字亦不斷上升，第六波即將爆發的聲音此起彼落，港府會否進一步縮緊社交距離措施，相信對後市仍會有所影響。筆者建議，投資者現階段繼續於19600點至20200點水平作短炒，對象首選仍以大價股為主，阿里巴巴（9988）近日的彈力尚算足夠，希望在成交配合下，有望突破100元大關（50天線）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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