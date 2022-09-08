港股屋漏兼逢連夜雨　或下試18500點｜許繹彬

港股「屋漏兼逢連夜雨」，一直未見有突破性的消息，不斷反覆下試低位，連重要關卡 19300點也失守；那邊廂，久違的俄烏問題，突然再受關注，俄方宣布不會持續供應天然氣予歐洲國家，直至西方解除對俄制裁，全球意識到由俄羅斯一手炮製的歐洲能源危機，定必促使各類能源價格上漲，令市場對歐洲經濟衰退的憂慮大增。

此外，有消息指，俄羅斯向北韓購買數百萬枚砲彈和火箭，此舉明顯是俄國轉向從「遭排斥的國家」獲取軍事物資以作防護；再者，烏克蘭突然要求克里米亞居民準備好防空洞並囤積物資，因為基輔當局正在推進大規模反攻俄羅斯計畫，一向充當世界警察的美國，相信不會默不作聲，俄烏局勢會否再度緊張，連累美股及全球股市，投資者必須時刻緊貼局勢的發展。

港交所及騰訊仍偏軟

國內的經濟持續不振，中國人民銀行不得不再次出招，宣布於9月15日起外匯存款準備金率由現行8%大幅下調至6%，較對上一次下調1厘更重手，消息一出，一直被大行「睇死」、經常被調低評級的碧桂園（2007）及碧服（6098），於消息公布後的翌日吐氣揚眉，均升超過9%；儘管國內出招，但港股只有內房及內服最為受惠，以及內險如財險（2328）創出新高外，整體大市仍充斥著一片污氣，「港股雙雄」交易所（0388）及騰訊（0700）絲毫沒有受惠，前者股價更一度下瀉至300元，情況不似預期。

國內降準措施已是多年來刺激經濟的唯一方案，甚至近乎指定動作，對疲態盡顯的港股，未能產生催化作用，昨日（7日）更承外圍弱勢，終於一度跌穿五月份的低位19063點，更低見18818點，好友集結的19000點的牛證全軍覆沒。如果恒指短期內持續弱勢，便有機會下試18500點。「斷氣危機」對歐洲各國影響深遠，若短期仍未達成協議，相信牽連愈來愈廣，或令歐洲各國用石油來取代天然氣，從而令油價產生波幅，建議可留意中海油（0883）短炒波幅。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。