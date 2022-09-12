蔡金搖擺指標公式解讀　揭示買賣動力強弱及箇中妙用｜聶振邦

上月與大家分享一種成交量指標，就是蔡金搖擺指標（Chaikin Oscillator, CHO），今日想作關於如何運用之探討，考慮到此乃市場上較少投資者留意的指標，故不排除大家對此指標也較陌生，所以先與大家重溫該指標如何編製及箇中理念。這是離散量 （Accumulation/Distribution Volume, ADVOL或 A/D）的改良工具，此法偵測量價背離的能力，顯然更具參考價值；這是將A/D值連結起來形成趨勢線，公式如下：

當日A/D值 = 上個交易日A/D值 + （多空對比 x 當日成交量）

多空對比 = [（收市價 – 日內低位） – （日內高位 – 收市價）] / （日內高位 – 日內低位）

而CHO則是以「指數移動平均法」（EMA） 計出兩組ADVOL平均值相減所產生，公式如下：

CHO = ADVOL的3天EMA – ADVOL的10天EMA

探討公式核心──多空對比

論到ADVOL（亦為蔡金所提出），筆者認為「多空對比」是此指標的核心，反映在一個交易日到底傾向是買方還是賣方動力較強，公式內的「收市價 – 日內低位」代表買方動力；「日內高位 – 收市價」代表賣方動力，當買方動力與賣方動力對減，正數代表買方動力較強，負數代表賣方動力較強。至於「多空對比 x 當日成交量」，則是買賣動力對成交量之影響力。而「當日A/D值」就是上述買賣動力對成交量之影響力加上「上個交易日A/D值」，衡量買方或賣方動力，對應上個交易日對成交量之影響力是叠加還是抵銷。

拆解公式涵蓋日數

由於ADVOL只能反映上個交易日和今個交易日兩天的買賣動力對成交量之影響力，為了擴大公式的觀察日數參考性，所以加入「指數移動平均法」（EMA），現為「ADVOL的3天EMA」和「ADVOL的10天EMA」的對減結果，令可觀察日數分析由兩日延展至十日。另可留意日數少的EMA屬「快線」，日數多的EMA屬「慢線」，若對減後數值正在增加，代表買方動力有增強趨勢；若數值在減少，代表賣方動力有增強趨勢。

移動平均線並用分析

故此，CHO的其中一種應用是觀察數值變化，若由負數跨越0軸轉為正數，視為買入訊號出現。反之若由正數跨越0軸轉為負數，視為賣出訊號出現。然而，決定進場或離場前，還要觀察股價對應移動平均線的所處位置，蔡金提出是參考90天線。當CHO由負變正，配合股價處於90天線之上，才確認適合買入股份；當CHO由正變負，配合股價處於90天線之下，證明需要賣出股份。

現時主流分析港股的短周期平均線為10、20和50天線；分析港股的中周期線為100和150天線，可見上述的90天線，介乎短周期與中周期線之間，但由於90天線傾向接近100天線，故此當股價在90天線之上（下），可理解為傾向在中周期股價處於強勢（弱勢）。此外，值得留意但凡參考以成交量作參數的技術指標，均意味著認同了「量較價先行」的原則，即成交量的趨勢確立後，股價走勢才見出現，暗示兩者之間存在時差，意思是成交量的趨勢確立後，股價走勢未必隨即出現，不排除於三數日後才成形。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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