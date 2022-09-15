旅遊業有望捱過寒冬　可趁低留意新秀麗｜許繹彬

港股在中秋假後，仍然未有明顯起色，儘管假期前曾出現報幅式反彈，重上19300點的水平，投資者滿以為港股可以承接銳勢再下一城，誰不知又再次呈現悶局，反覆向下的景象仍然未改。

美股在前兩天的交易日，因美國消費物價指數較市場預期為高，市場上再舊調重彈，除推算加息0.75厘已是鐵一般的事實外，更因CPI不斷惡化，市場上更傳出大幅加息1厘，傳聞一出，道指及納指再次跌到「四輪朝天」。

此外，投資者一直盼望中美能早日撤銷關稅，令雙方走出經濟困局，締造雙贏，投資者不但好夢成空，更迎來另一場噩夢：美國政府並沒有在中美關稅上釋出善意，較早前宣布斥巨資支援本土晶片行業，並計劃將於下月擴大對中國輸出用於人工智能晶片和晶片製造工具的出口限制後，美國總統拜登突然又再簽署新行政命令，擴大美國生物製造以降低對中國的依賴；看來中美關係短期內能有改善的距離再次落空。

旅遊業或現曙光，新秀麗料可受惠。（張浩維攝）

消息一出，以藥明系為首的醫藥股再次遭殃，而貴為藍籌的藥明生物（2269）合共跌超過20%，跌至體無完膚，加上恒指「兩大孖寶」香港交易所（0388）及騰訊控股（0700），這對「難兄難弟」除近日股價毫無起色，跌至相若的水平外，雙雙亦曾跌穿300元心理關口，更是導致恒指失勢加據的元兇。筆者認為，儘管假期前恒指曾有給予投資者滿懷憧憬之感，但暫時仍只能解釋為因假前交易淡靜，而出現挾淡倉的現象；現階段恒指確實仍未可談是出現轉勢，除非在成交轉強，部分大型股份突然強勢的情況出現，恒指才有望走出困局，可看高一線，否則港股仍處於捱打狀態。

本港疫情雖然仍然持續，但港府最近的態度，不似以往那般強硬，11月對旅客訪港會採取「0+7」隔離措施，及大型體育活動暫仍會在港舉行，市場相信會為冰封已久的旅遊業，帶來一線曙光，亦可能令市民為出外旅遊作出籌備，例如買個新旅行箱「沖喜」，新秀麗（1910）或會受惠，投資者可以趁低跟進。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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