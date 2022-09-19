選錯平均線　應用蔡金搖擺指標隨時大吃虧｜聶振邦

透過上兩回關於蔡金搖擺指標（Chaikin Oscillator，CHO）提出的背後理念，以及牽涉的各公式原理解說，相信大家會感受到較成交量平衡指標（On Balance Volume，OBV）提供更全面覆蓋的價量分析，畢竟OBV的參數只有成交量；而CHO的參數則是股價及成交量均包括在內。另可留意有別於普遍以股價為參數的技術指標，只應用收市價進行運算，CHO亦涵蓋了日內的高位及低位，所以除了OBV，CHO相信也較不少以股價為參數的技術指標勝算。令人感詫異的是市場上鮮有提到此指標，筆者認為與市場上鮮有投資者或分析者對公式原理深入瞭解有關。

重溫上回的操作應用

雖然如此，筆者將此指標介紹給大家，希望能擴闊對技術分析的視野，今次會透過恒指作例子，分享怎樣應用此指標。上回已表示CHO的其中一種應用是觀察數值變化，若由負數跨越0軸轉為正數，視為買入訊號出現。反之若由正數跨越0軸轉為負數，視為賣出訊號出現。然而，決定進場或離場前，還要觀察股價對應移動平均線的所處位置，蔡金提出是參考90天線。當CHO由負變正，配合股價處於90天線之上，才確認適合買入股份；當CHO由正變負，配合股價處於90天線之下，才確認適合賣出股份。

基金月損一成不算少

例如於2021年6月28至30日恒指見三連跌，並於6月30日收市位跌破90天線，而這三天的CHO值分別是+6.988、+3.877和 -1.776（單位為「十億」股），表示當恒指失守90天線之時，CHO值也由正數變為負數，配合恒指已見三連跌，若當時持有追踪恒指表現的盈富基金（2800），確認應該離場。由6月30日至7月29日歷時一個月CHO值均見負數，於6月30日和7月29日盈富基金分別收報29.24和26.84元，已累跌近一成。就股票而言約跌一成的幅度絕不算大；但基金卻非如此，大家不妨想像一下，若持有的強積金於本月和上月的結餘比較，是跌了近一成，未知大家有何感受呢？

平均線輔助參考重要

另可留意雖於2021年7月29日CHO值於-2.579十億股，增至7月30日的+1.212十億股，由負變正，跨越0軸，理應視為買入訊號出現；不過實則自6月30日至2022年1月19日恒指一直受制於90天線，所以不算乎合進場條件。假若未有留意上述平均線位置而於7月29日以收市價26.84元買入盈富基金，雖於8月11日高見27.34元微賺1.86%；但若對比10月5日低見24.36元，卻見蝕近一成。若由6月30日收報29.24元計起，則要蝕近一成七。故此至少由6月30日至2022年1月19日歷時超過六個半月，都不存在盈富基金再度適合進場的訊號出現。

大家或會留意CHO的運算公式用到指數移動平均法（Exponential Moving Average， EMA），所以理應上述的90天平均線，也該用上EMA。但就筆者看來EMA的敏感度不會優於簡單移動平均法（Simple Moving Average，SMA），基於市場上普遍參考SMA而非EMA，筆者認為用SMA經已足夠。論到以上恒指案例，參考EMA反而出現雜訊，誤判操作形勢的風險增加。上述恒指於2021年6月30日失守90天線，但於EMA則是遲一個交易日（7月2日）才出現，變成要見多跌518點（28828 → 28310點）才確認要離場。更大的問題見於買入訊號，於10月20日恒指收報26136點，而90天線處於26133點，加上CHO值為+15.535十億股，確認可進場。但要留心SMA並無出現進場訊號，結果若於26136點進場，僅於10月27日高見26235點，高出不足100點，卻於11月10日低見24481點，僅約三周恒指最多累跌1,655點。正是選錯參考的平均線類別，導致不必要的操作損失。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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