蔡金搖擺指標操作　當三重條件確立勝算增｜聶振邦

今日繼續探討蔡金搖擺指標（Chaikin Oscillator, CHO）的應用，對於向上突破和向下突破CHO的0軸，分別視為買入和賣出訊號。而由筆者在三周前與大家首次分享CHO學教文章以來，均有表明此應用方法必須配合90天移動平均線輔助參考。現時一個月大約20個交易日，所以論到90天線，橫跨五個月，意味著上市不足半年的股份，不適用於上述方法。當然，CHO不限於以上應用，現想賣個關子，下回為大家揭曉。

未見突破九十天線要忍手

至於今次，我們會透過個股例案，分享上述方法的應用。朝雲集團 （6601）上市日期為2021年3月10日，相對同年11月26日上市剛超過八個半月，由7月21日起才能開始編製90天線，截至11月26日剛超過四個月。倘若不足三個月的90天線觀察範圍，參考價值極低，由此可見嚴格來說上市少於七個半月的股份，都不宜利用突破CHO的0軸作為買入和賣出訊號。至於朝雲集團，自7月21日以來，首度上破0軸見於7月23日（星期五），CHO值約 +120萬股，當日收市價為6.880元，而90天線處於8.329元，反映當時收市價遠低於90天線，不應視作買入訊號。

沽空操作見倍賺成效驚喜

事後確認當時不進場屬明智之舉，於2021年7月26日（星期一）至11月26日期間，高位為6.85元，僅見於7月26日，相對7月23日收報6.88元還要低三個價位，反映進場後歷時四個月，均處於「捱價」狀態。截至11月26日收報3.13元，累積虧損已超過五成四。事實上，上述期間90天線一直低走，故此於7月20和21日CHO值分別約+41萬股和-41萬股，向下突破0軸，同時股價在90天線以下，確認是賣出訊號，當時反而是沽空操作的進場時機。以7月21日收報6.35元做空，至11月26日收報3.13元平倉。每股獲利3.22元，相對成本價為3.13元，賬面回報率近1.03倍，就算計及沽空利息開支，實際回報率也超過九成。

三重條件確立缺一要再等

由此可見，1）股價在90天線之下；2）90天線在低走；及3） CHO值由正轉負，三項條件同時出現，便確認賣出訊號出現，若已持貨，應及早離場；至於進取者又沒有持貨，則可進行沽空操作。值得留意上述朝雲集團的案例，若要取得90天線不少於三個月的觀察期，沽空操作的進場日期應為10月21日或之後，屆時又要配合CHO值由正轉負，便要等到2021年11月16日才乎合進場條件，當日收報3.680，相對11月26日收報3.13元，沽空操作雖仍見有賺，但賬面回報率則只剩下17.57%。因此，對於當時屬半新股的股份，要麼將預期回報的期望下調，要麼需要縮短90天線的觀察期。

但要留心觀察期縮短意味著確認90天線的走勢或見不可靠，特別是當此線傾向呈水平線擺動的時候，錯判後續走向的風險增加。至於論到買入訊號之確認，只要將上述三項條件反過來看便可，就是1）股價在90天線之上；2）90天線在高走；及3）CHO值由負轉正，三者均見乎合，便可安然進場。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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