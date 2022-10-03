蔡金搖擺指標跳出平均線輔助　應用效果同樣出眾｜聶振邦

今日來到關於蔡金搖擺指標（Chaikin Oscillator，CHO）的第五次討論，較成交量平衡指標（On Balance Volume, OBV）的四次討論為多，皆因考慮到市場上鮮有此指標的教學文章發佈；但誠然來到第五篇文章，相信大家對該指標的瞭解，已能達至可於股市分析運用時大致掌握的狀況，所以今次是本教學系列對此指標暫時最後一次探討。

蔡金搖擺指標的頂背馳與底背馳

前四篇文章均表示90天移動平均線作為CHO應用時的輔助參考，但上周已跟大家賣關子，CHO指標還有其他應用方法，那麼自然可跳出與90天線一併分析的格局。若是CHO獨立應用，則是與股價走勢比較是否出現「背馳」形態，作為捕捉股價「轉角」的一種方法。意思是當見股價上揚，而CHO值正在減少，形成「頂背馳」，預示短期股價見頂回落機會大，視為投資者準備離場訊號。反之是「底背馳」，股價正在下跌而CHO值則在增加，預示短期股價見底回升機會大，視為準備入市訊號。

渣打的頂背馳應用例案參考

以渣打（2888）為例，於2021年10月18和27日分別收報52.7和52.9元，七個交易日僅升兩個價位，而這兩天的CHO值約225萬股和111萬股，數值減少逾半，「頂背馳」顯然已被確立，持貨的投資者應有離場心理準備。於10月28日至11月1日的三個交易日分別收報52.55、52.5和52.8元，與10月27日收報52.9元相若，離場時間算是充裕，留意在11月1日CHO值約105萬股，較上述約111萬股進一步減少。倘若未有離場，於11月2日收於全日低位51.55元，較52.9元低2.55%。

或許如此跌幅大家感到不以為然，不過實則由此日計起出現四連跌，於2021年11月5日收報47.3元，較52.9元已低逾一成；繼而在11月26日又錄得全日低位收市，報45元，歷時僅一個月股價累跌近一成半。事實上，2021年初計至11月26日，渣打股價介乎56.85至43.45元，最大跌幅為23.57%（歷時近五個月），所以上述跌幅14.93%，經已覆蓋總體跌幅逾六成三，卻僅於一個月便錄得如此跌幅，證明在2021年10月底離場是合宜操作。

渣打的底背馳應用例案參考

又可留意渣打於2021年7月2及27日，CHO值分別約 -102萬股和 -42萬股，負值減近四成，而這兩天的收市價為49.5和46元，形成「底背馳」。由於觀察期接近一個月才確立買入訊號出現，反映屬進場時機。其後於8月16日高見50.15元，約半個月較46元累升逾9%。當然如此升幅止賺離場誘因極小，之後遇上股價回落，於9月21日一度低見43.45元，較46低5.54%，少於一成理應不會止蝕離場，而當日CHO值約22萬股，遠高於7月27日約 -42萬股，已由負變正，確認可繼續持股待升，於是迎來10月18日至11月1日高位介乎52.50至52.95元，較46元最大升幅逾一成半的不俗成果。

對於CHO在股價分析之應用，當然還可作進一步探討（例如觀察過去半年至一年的CHO波幅區間，從而找出對應該股份的超買區和超賣區，作為相應的賣出和買入該股份的訊號），但畢竟已撰寫五篇文章作討論，故此下回會轉談另一蔡金提出的技術指標──蔡金資金流向指標。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。