下周起取消公海遊熔斷機制　皇家加勒比﹕對業界復航有重大意義

政府於周五（30日）宣布郵輪公海遊熔斷機制將於下周取消，曾在港參與公海遊﹑擁有海洋光譜號的郵輪公司皇家加勒比指出，這為復航邁進重要一步。

對於政府的新安排，皇家加勒比回應《香港01》查時時指出﹕「感謝特區政府取消公海遊熔斷機制，對遊輪復航邁進一步。皇家加勒比是目前唯一仍在亞洲穩守的國際遊輪公司。停航期間，我們一直與特區政府及各旅行社緊密溝通，盼能盡快取消公海遊熔斷。而香港能夠重新開放公海遊並取消熔斷機制對遊輪業界及唯一未開放的東北亞地區復航有重大意義。再次感謝特區政府能夠接納國際遊輪公司建議。」

海洋光譜號已調往星洲

今年年初《香港01》曾報道，去年7月本港復辦「公海遊」，但在防疫政策下郵輪業經營活動屢受挫折。去年10月皇家加勒比國際郵輪「海洋光譜號」一名船員確診，有關航程即取消，「公海遊」暫停21日；至今年1月初，又因9名與Omicron確診群組的密切接觸者登上「海洋光譜號」，在衞生防護中心要求下，郵輪須折返郵輪碼頭，1月9日、12日、14日和17日在港出發海上遊航程取消。

當時報道指出，由於港通關無期，「公海遊」屢受打擊，在業務受防疫措施所限下，加上長期停泊有一定開支，《香港01》今年初接獲消息，皇家加勒比國際遊輪計劃「撤出」香港，把旗下郵輪調配至新加坡。

至今年1月27日，皇家加勒比國際郵輪公布，「海洋光譜號」將從香港調往新加坡，並於2022年4月11日開始在當地投入服務。

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造價近百億元的「海洋光譜號」，專為亞洲地區而建造，涉16層，總載客量達5,622人，設有2,137間客房。船內有多項設施，包括不少「行內第一」的項目，如獲健力士世界紀錄的「遊輪最高觀景台」北極星（North Star）、海上第一個模擬沖浪器甲板衝浪（FlowRider）、海上首個碰碰車，以及「南極球」Sky Pad蹦床體驗等。

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