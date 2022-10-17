嘉利國際增持TKT　助延續優良高增長業績｜聶振邦

嘉利國際（1050）成立於1980年，於1996年在港交所上市，至今接近26年歷史，集團專注服務資訊及通訊科技（ICT）行業龍頭，於全球伺服器機殼市場佔據領導性地位，主要服務全球伺服器供應商及雲端平台服務商等。單看最近十個完整財政年度（2012/13 至2021/22年度），股東應佔溢利只有一年見倒退，近八個財年（2014/15至2021/22年度）則均見增長。

長年溢利保持雙位增長

最近五個財年正值疫情前後，公司溢利增長依然穩定，由2016/17財年約1.68億元，至2021/22財年約5.49億元，累增2.26倍，年均複合增長26.68%，於2021/22財年亦見增長23.3%。今年10月初旗下全資附屬公司嘉利汽車公司完成增持泰國上市公司T. Krungthai Industries Public Co., Ltd（簡稱TKT）的股份。按10月12日收市價計算，市值超過10億泰銖。

(右起)嘉利國際主席助理兼財會部主管何偉汗及首席財務官黃浩鈞。(姚卓然攝)

善價增持股權升值逾倍

今次增持涉資約1.9億泰銖（折合約4,017萬元），佔權由10%大幅增至約39%，每股作價約1.7泰銖。自今年4月以來，TKT只有七個交易日收低於1.7泰銖，期內最低收報1.67泰銖。及至10月10日更升至3.76泰銖收市，較收購價1.7泰銖賬面升值超過1.2倍。

合作伙伴盈利已見佳績

TKT是一家擁有近50年經驗的模具及塑膠零部件製造商，於泰國擁有三間廠房；技術成熟、產業多樣化。公司亦見良好盈利表現，截至2022年6月底的上半年純利約1,436萬泰銖，較2021年同期增長近35%，而2021全年純利約1,359萬泰銖，可見短短半年業績已超越之前全年盈利。

配合截至2022年6月底的三個月純利約657萬泰銖，按年增長近1.24倍，反映增長正在提速，2022全年純年豐收可期，對嘉利國際的盈利入賬將帶來不俗的幫助。今次嘉利作為戰略股東增持股份，計劃以自身成功經驗，為TKT提升其自動化生產管理能力，進一步優化其產能效益。嘉利在生產自動化擁有豐富經驗，自2007年開始進行生產自動化，大規模使用六軸機械臂，成功大幅提升毛利。TKT日後將成為嘉利在海外發展的重要夥伴，尤其在打入東南亞新興市場方面，雙方將共同尋求發展新機遇，增強彼此在市場上的競爭力。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。