蔡金資金流向指標　實例解說公式原理｜聶振邦

繼蔡金搖擺指標（Chaikin Oscillator, CHO）後，我們探討蔡金發明的另一指標，就是蔡金資金流向指標（Chaikin Money Flow, CMF），與CHO一樣，CMF都是在蔡金發明的離散量（Accumulation/Distribution Volume, ADVOL或 A/D）的基礎上發明出來的技術指標。CMF的原理與資金流向指標（Money Flow Index, MFI）相似，後者可簡單理解為是相對強弱指數（Relative Strength Index, RSI），但不是應用在股價分析，而是在成交量分析之上。

回看CMF，背後原理基於一個假設，股價走勢有強弱之分，強勢代表股價處於上升趨勢；弱勢代表股價處於下跌趨勢。日內高位和日內低位會視為股價的觀察區間，強勢通常伴隨著「成交放量」見於區間的上半部分，收市價也傾向出現在此範圍內。反之，弱勢通常伴隨著「成交放量」見於區間的下半部分，收市價也傾向出現在此範圍內。

於「成交放量」出現時，配合收市價處於區間的上半部分，CMF值會以正數表示，代表股價處於強勢。反之，於「成交放量」出現時，配合收市價處於區間的下半部分，CMF值會以負數表示，代表股價處於弱勢。簡單地說，CMF可以用我們常說的「熱錢」概念來形容，並透過圖表將此概念表達出來，視為買方的購買動力與賣家的沽壓動力形像化的表述。在CMF的圖表上，以零作為中軸，上限是 +0.300；下限是 -0.300。

對於一隻股價正在上揚的股票，理應伴隨成交量在增加，這樣CMF值會隨著股價逐步上揚，而漸見靠近 +0.300。另外，當見一隻股價正在下跌的股票，同時出現成交量在增加，CMF值將隨著股價逐步下跌，漸見靠近 -0.300。CMF並不是累計的資金流向的總量，而是在特定的回溯期（通常為20或21天）將資金流量加起來，再除以回溯的日數，從而得出平均值（CMF值），這跟移動平均線的理念相同。

若以回溯期為20天，CMF的運算流程如下：

1) 計算回溯期內每個交易日的「資金流量乘數」（於蔡金搖擺指標又稱為「多空對比」）。

資金流量乘數 = [（收市價 – 日內低位） – （日內高位 – 收市價）] / （日內高位 – 日內低位）

2) 將此值乘以相對當日的成交量，計出「資金流量」。

資金流量 = 資金流量乘數 x 當日的成交量

3) 將過去20個交易日的資金流量加起來，再除以那20日的成交量總和。

CMF（20） = 20個交易日的資金流量之總和 / 20日的成交量總和

以港交所為例，於2021年12月10日的股價日內高位、日內低位和收市價分別是470.4、465.6和468.2元，所以計出資金流量乘數為0.0833。當日的成交量約222.59萬股，乘以上述的0.0833，計出資金流量約18.55萬股。接著，由2021年11月15日至12月10日共20個交易日，透過上述方法計出這20日的資金流量相對約30.74萬、73.20萬、45.32萬、139.07萬、160.60萬、-49.70萬、-191.64萬、-16.76萬、-9.12萬、-250.42萬、-92.58萬、-691.80萬、-207.02萬、261.84萬、537.71萬、-182.55萬、752.61萬、-52.77萬、-188.82萬和18.55萬股，合共約86.45萬股，這就是20個交易日的資金流量之總和。

至於這20日的成交量，相對約174.17萬、256.18萬、339.90萬、337.74萬、236.18萬、191.70萬、287.45萬、486.02萬、182.35萬、304.08萬、312.47萬、1,043.57萬、495.06萬、461.34萬、726.19萬、879.56萬、779.49萬、348.27萬、270.92萬和222.59萬股，合共約8,335.21萬股。以上述約86.45萬股除以約8,335.21萬股，得出CMF（20） 在2021年12月10日的CMF值為 +0.010。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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