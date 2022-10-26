門市未營業傳將清盤　康泰旅行社：最小化成本營運至全面通關為止

據網媒《BossMind》報道，康泰旅行社傳出即將清盤，有員工指，每個月僅工作4至8天，並按月薪比例出糧，同時容許員工尋找兼職；同時所有門市未有開門營業，旅行社電話亦無人接聽。

公司回覆《香港01》查詢，公司以及門市暫時未能如常運作，希望以節省成本為考量，暫時只有用最小化成本營運，保留實力，直至全面通關為止。

公司指，新冠疫情自2020年初至今重擊外遊業，冰封的兩年多，疫情反反覆覆，惟從未放棄過，疫情初期隨即開拓網購平台HT Mall，專營海外直送手信、生果等商品，是全港首間旅行社成功轉型的最佳例子，其後配合政府防疫政策陸續重啟本地遊等業務，至上月政府宣佈「0+3」入境檢疫政策模式，無疑對外遊業帶來一點曙光。

公司又表示，然而在過去兩年多的時間，旅遊業猶如進入了看不到盡頭的黑暗隧道，前線領隊，以致內部員工在零收入的情況下，有的轉行，有的兼職，短時間內均難以復工，加上，現時出境旅客以自由行居多，公司實難以支持全面營運，因此，公司以及門市暫時未能如常運作。公司希望以節省成本為考量，暫時只有用最小化成本營運，保留實力，直至全面通關為止。

據康泰網站顯示，目前銅鑼灣、九龍灣、旺角及荃灣分店均暫停營業；而澳門分店及深圳辦公室同樣暫停營業。（網頁圖片）

據《BossMind》引述讀者指，疫情爆發開始康泰員工每月只返工4至8日，按月薪比例出糧，公司歡迎員工自行尋找兼職，更指下周將面臨清盤；另據康泰網站顯示，目前銅鑼灣、九龍灣、旺角及荃灣分店均暫停營業；而澳門分店及深圳辦公室同樣暫停營業。

翻查資料，康泰旅行社於7月底遭債主入稟高等法院申請清盤。根據司法機構網頁，呈請人為Webport Limited（trading as RTS），要求康泰旅行社有限公司清盤，呈請人於7月30日向高等法院提出呈請。根據RTS的網頁，呈請公司主要為到北歐旅遊的旅行團安排行程，有關目的地包括芬蘭、瑞典、挪威等。

法庭定於今年11月4日進行初步聆訊。當時康泰回應稱，屬資金轉賬原因導致時間延誤，並稱已經準備好付款資金，相信很快可與相關公司解決問題，又重申康泰財務穩健。