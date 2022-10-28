康泰母企發公告﹕康泰因資不抵債清盤　上半年蝕470萬元人民幣

老牌旅行社康泰因資不抵債，啟動自動清盤程序。康泰母公司﹑於深圳上市的凱撒（深圳﹕000796）發公告，於周四（27日）召開董事會會議，審議通過《關於子公司擬申請自動清盤程序的議案》，董事會同意康泰因資不抵債啟動自動清盤程序。同時授權經營層在法規允許的範圍內組織實施康泰旅行社破產清算相關具體事宜。

凱撒指出康泰破產清算事項不構成關聯交易﹑不構成重大資產重組，在董事會審批權限範圍內，無須提交公司股東大會審批。

康泰上半年虧約470萬元

凱撒於公告內指出，截至去年12月底康泰總資產為1,432.77萬元（人民幣‧下同），淨資產負6,361.67萬元，實現經營業收入2,016.12萬元，虧損7,950.4萬元。

截至今年6月底康泰旅行社總資產97.27萬元，淨資產為負6,813.45萬元，期內實現營業收入為1,003.55萬元，虧損469.27萬元。

凱撒於公告又指出，康泰業務在粵港澳地區開展，受疫情持續影響較大，盈利能力驟減，目前已不償還到期債務，其明顯缺乏債務清償能力。鑒於此，綜合自身情況擬啟動自動程序，以公平處理債權債務，保護公司﹑股東及債權人合法權益。

日前有報道指出，網媒《BossMind》報道，康泰旅行社傳出即將清盤，有員工指，每個月僅工作4至8天，並按月薪比例出糧，同時容許員工尋找兼職；同時所有門市未有開門營業，旅行社電話亦無人接聽。其後公司回覆《香港01》查詢，公司以及門市暫時未能如常運作，希望以節省成本為考量，暫時只有用最小化成本營運，保留實力，直至全面通關為止。

公司指，新冠疫情自2020年初至今重擊外遊業，冰封的兩年多，疫情反反覆覆，惟從未放棄過，疫情初期隨即開拓網購平台HT Mall，專營海外直送手信、生果等商品，是全港首間旅行社成功轉型的最佳例子，其後配合政府防疫政策陸續重啟本地遊等業務，至上月政府宣佈「0+3」入境檢疫政策模式，無疑對外遊業帶來一點曙光。

公司又表示，然而在過去兩年多的時間，旅遊業猶如進入了看不到盡頭的黑暗隧道，前線領隊，以致內部員工在零收入的情況下，有的轉行，有的兼職，短時間內均難以復工，加上，現時出境旅客以自由行居多，公司實難以支持全面營運，因此，公司以及門市暫時未能如常運作。公司希望以節省成本為考量，暫時只有用最小化成本營運，保留實力，直至全面通關為止。