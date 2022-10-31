證監會：擬准推出虛擬資產期貨ETF　初步僅涉及比特幣及以太幣

政府今日（31日）發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，闡明政府為在香港發展具活力的虛擬資產行業和生態系統而訂定的政策立場和方針。

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀於《香港金融科技周》發表主題演說，指，加密資產的生態系統取得長足發展，目前正是檢討「僅限於專業投資者」規定的適當時機。她指，證監會一直積極研究設立一個制度，藉此可供投資於主流虛擬資產，並設有妥善投資者防護措施的 ETF 給予認可。

當局現時認為最初對於虛擬資產期貨 ETF 的某些疑慮，至今已變得可控，只要設立妥善的保障措施，便能迎刃而解。初步階段，預期相關資產將限於在芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange）買賣的比特幣（Bitcoin）期貨和以太幣（Ether）期貨。稍後時間證監會將會發出一份通函，以就認可虛擬資產期貨 ETF 在香港公開發售，提供更多詳情。

她又指，證券型代幣發行（STO），即是在區塊鏈以數碼形式表述的傳統證券，應以處理現有金融工具的類似方式看待。本質上與傳統證券擁有近似的條款、特點和風險，因此，若然單單因為它們是在區塊鏈發行或交易便將它們歸類為「複雜產品」，似乎並不恰當。

在這個方針下，代幣化的普通債券會被歸類為「非複雜產品」，因此，分銷這些產品的機構只須遵守現時有關分銷傳統證券的規定；這與本會沿用的「相同業務、相同風險、相同規則」方針一致。

她又提到，妥善的監管亦有利於加密貨幣生態系統持續發展，並有助建立在公眾與傳統金融業的對手方之間的信任，認為擁抱創新與監管，才是通往金融業未來的正道。