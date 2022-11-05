港股洗頹風一周勁彈近1300點　惟內銀及內房落後大市｜伍禮賢

港股本周終於出現較具力度的反彈，恒指全周累計升近1,300點或9%，成為2011年10月以來最大單周漲幅。市場氣氛好轉之餘，前期累計較深調整幅度的板塊充當反彈急先鋒，包括科技、內需及醫藥等板塊走勢表現強勁。



相對之下，本周仍有兩個板塊走勢相對失色，這亦反映出市場對兩個板塊仍然表現審慎，分別為內銀及內房。同時，過去一段時間兩個板塊亦具有較多消息，總體來看，消息對股價帶來支持力度相對有限。

內銀業績喜憂參半

截止10月底，包括四大內銀在內的銀行股公布第三季度業績，盈利普遍錄的按年上升，升幅介乎4.8%至8.6%不等。但四大內銀中，包括工行（1398）、農行（1288）及建行（0939），收入均錄得按年下跌。此反映來自非利息收入部分以及投資市場表現不佳所影響。

另一方面，四大內銀中， 工行、中行（3988）及農行第三季在資產減值損失有所減少，期內的資產減值額度按年減少78.9%，6.1%及16%，此反映來自非恒常業務數據，利好盈利表現。從本周內銀板塊出現逆市下跌情況來看，市場對內銀暫缺乏增長動力的情況，仍然有所顧慮。

內房基本面有待改善

今年首十個月全國100個熱點城市賣地金額按年下跌31%至約2.59萬億元人民幣，資金緊張的房企沒有條件積極買地，而優質房企態度同樣保持謹慎，而內房傳統旺季「金九銀十」的銷售成績同樣不如理想。據克而瑞地產研究報告指出，10月份百強房企單月合約銷售金額為5,560.7億元人民幣，按年下跌28.4%。雖然房企把握國慶檔期推出新盤及折扣優惠，但仍錄得負增長，反映行業低迷情況仍然未過。

同時，行業中部分企業出現包括債務違約、高管變動等不利消息，亦導致行業股份表現不佳。值得留意的是，目前逐步踏入年底時間，此期間傳統上為內地各行業資金較為緊張的周期。因此，內房行業從投資時期來看，或者需要更長的時間以待行業基本面出現改善的情況。

總的來說，就目前走勢相較弱勢的兩大板塊，投資者不妨先行採取觀望態度為宜。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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