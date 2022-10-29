上市新規18C　新股改革再下一城｜伍禮賢

港交所前期公佈今年首三季業績數據，其中收入錄得按年下跌18%，股東溢利則下跌28%。業績出現下滑，當中港股成交減少乃主因。回顧期內，港股總成交金額較2021年同期下跌超過三成。此外，今年以來新股市場亦持續低迷，首三季的新股集資額更錄得按年下跌超過7成，但期內港交所的聯交所上市費卻錄得增長6.6%，這主要源於被沒收的首次上市費增加。



近年屢次改革增加來港上市吸引力

另一方面，港交所於本月19日，發佈有關特專科技公司上市制度的諮詢文件，亦即市場廣傳的上市新規18C，以幫助一些屬於特專科技領域的公司來港上市。事實上，港交所近年在新股市場方面作出了多方面的改革，以提升擬上市企業來港上市的吸引力。這也是繼續同股不同權、中概股二次上市、放寬未有盈利生物科技公司上市後，再有新的上市制度。

長遠來看，這些改革對香港金融市場帶來較為明顯的正面作用。一方面，對港交所而言，新上市制度可以幫助更多未有盈利、但在特定領域較具競爭力的企業來港上市，提升港交所在新股發行市場的潛在收益；而另一方面，新規亦有助維持香港交易所在環球新股市場中的競爭優勢，乃至吸引更多企業來港上市，維持香港作為國際金融中心的地位。

特專科技企業上市門檻80億元

對於本輪新規，不少投資者會將其與港交所在2018年推出的18A作比較，亦即允許未有收入的生物科技公司來港上市。一個是放寬生物科技，一個是放寬特專科技。筆者認為，兩大上市新規有兩點具較為明顯的區別。首先，相對·18A，18C對行業的限制更為寬鬆。18A的規定集中在生物科技行業，而擬推新規對特專科技的規定，則限制在五大領域，包括新一代信息技術、先進硬件、先進材料、新能源及節能環保、新食品及農業技術；另一方面，新規則對上市公司財務數據提供了一定的要求，包括已經商業化的企業，在相關業務的年度收入達到2.5億港元，上市市值高於80億元；而未商業化的企業市值需要高於150億元。而根據18A，生物科技企業上市時的市值至少達15億元。相比較之下，特專科技的市值門檻有所提升。

回顧過去幾年，18A對港交所在新股市場的幫助明顯。截止今年首季，已經累計有超過50隻未有盈利生物製藥企業來港上市。而市場亦預期，往後這類別的上市企業數目仍會維持較高的增速。而當18C順利推出後的初期，申請上市的企業或因較高的門檻而不及18A活躍。同時目前階段相對低迷的股市走勢，亦有機會增加企業對上市時機選擇的考慮。惟長線來看，預期新措施對港交所，乃至香港金融市場均具正面影響。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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