思考何謂準備進場　蔡金資金流向指標超賣區操作妙用｜聶振邦

今日繼續談到蔡金資金流向指標（Chaikin Money Flow，CMF）的應用，上回表示當CMF值為+0.25或以上，應視處於「超買區」，代表買方較賣方正值壓倒性優勢，不過如此局面難以長期保持，隨時迎來賣方的反撲，令股價回落，故此已持股的投資者要有離場的心理準備。反之，當CMF值為-0.25或以下，就是處於「超賣區」，按上述邏輯，視為可準備進場。然而，值得思考「準備進場」是甚麼含意，普遍投資者理解為適合「伺機進場」，而更常見的情況是一見進入「超賣區」，經已視為進場訊號出現，急不及待買入股份。

美團案例進場操作參考

以美團─W（3690）為例，於2021年3月11至22日橫跨八個交易日，相對CMF值為 -0.208、-0.26、-0.296、-0.28、-0.297、-0.265、-0.256和 -0.237，首五個數值（3月11至17日）反覆下移，並且自3月12日起CMF值低於-0.25，進入「超賣區」。其後於3月17日的-0.297錄得期內低點；尾三個數值（3月18至22日）變為上移，又見3月22日的為 -0.237，離開「超賣區」，難道當時進場不合理嗎？有別於上述急不及待買入股份的操作，今次是經過不少於八個交易日的觀察，配合見CMF值在上移並離開「超賣區」才進場，可視為理性操作。

進場需要其他因素配合

若於2021年3月22日以收市價320.6元進場，會迎來三連跌（3月23至25日），於3月25日收報287.4元，較320.6元累跌逾一成（-10.36%），並且兩個交易日後（3月29日）收報280.4元，較320.6元跌幅擴大至12.54%。而於3月25和29日的CMF值分別是-0.23和 -0.225，均高見3月22日的-0.237，又見上移，同時回顧於2021年高位見於2月18日的460元，相對320.6元已累跌逾三成，加上以2020年底收報294.6元，即320.6元僅高8.11%，證明是不俗的進場位置。

進場後不合預期要戒心

倘若那時堅持守候，會迎來三連升（2021年3月30日至4月1日），並於下個交易日（4月7日）高見335元，較320.60元高4.49%，已見微利，配合當日CMF值為-0.139，遠高於3月29日的-0.225，傾向得出股價走勢有起色的結論。不過實則335元為開市位，即開市位是全日最高，繼而股價不斷下行，收報318元，較320.6元由上述有微利變為又蝕0.81%。當然蝕少於1%普遍投資者會不以為然，但應留意自3月22日收市價進場至4月7日歷時超過半個月，股價走勢依然不如預期發展，證明見CMF值上移並離開「超賣區」，還未能肯定是安全操作。

結果自2021年4月7日起股價升勢無以為繼，於5月11和14日分別低見240至242.2元，歷時約一個月較320.60元低25.14%和24.45%。之後才見回升，於6月25至30日連續四個交易日，相對高見333、338、331.8和329.2元，均高於320.6元，繼4月7日後守候超過兩個半月，才再度有「解套」機會。而這四天的CMF值為 +0.135、+0.147、+0.032和 -0.073，於6月25和28日還在中軸之上並上移，自6月29日起走勢已逆轉，以及在6月30日錄得負數。可見由3月23日計起折騰逾三個月，雖是一無所獲；但面對2021年恆指表現大部分時間欠佳，仍見兩次「解套」機會，經已反映透過CMF指標進場，是有值得參考之處。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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