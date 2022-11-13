全球股市Risk-On　愈殘愈易炒　唔敢「執屍」或慘過敗家｜鄭昆侖

儘管坊間幾乎人人看淡，但是自從10月28日起，恒生指數連升兩週。恒指從14863點挾升至11月11日的17325點水平（+16.6%）。兩週之前筆者推介的盈富基金亦由14.94港元上升至16.23港元（+16.5%）。當大多數人以為個市好危險、不想再買股票，股市就「不斷升俾你睇」。上週的催化劑包括中國當局將「7+3」措施放寬至「5+3」、內地擬將撐民企債的基金規模擴大至2,500億人民幣。

英美股市及英鎊的中期見底位在9月尾，而當時名宿Ray Dalio「看衰」英國（Ray Dalio指英國猶如新興市場）、又認為美股（S&P 500）會跌多20%。結果是英鎊兌美元從9月26日的1.068升至1.184，升值10.9%。即使是連美國當地基金經理也看淡股市，現金水平達6.3%，亦是自2001年4月以來最高水平，但是S&P 500亦由9月30日的3585.6點回升至3992.9點（+11.4%）。道指同期累計上升17.5%，報33747.9點。

美國10月份CPI數略低於預期，亦促使投資者預計加息步伐或放慢。然而，這只是其中的一個催化劑。其他深層因素包括美國共和黨並沒有一如預期在中期大選享有大勝的情況（Landslide Victory），更重要的是由Donald Trump所背書的共和黨參選人普遍失利。這種局面正正是當地「DS」所願意看見的。

圖為2021年12月8日，FTX行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）出席眾議院金融服務委員會的聽證會。FTX本是全球第二大虛擬貨幣交易所，卻在2022年11月「爆煲」，人稱「薯條哥」的創辦人兼行政總裁SBF亦落得身家蒸發的下場。（Getty）

幣圈爆「雷曼2.0」

早在10月初，不少人當時指出Credit Suisse（瑞信）事件會變成「Lehman Brothers 2.0」。然而，在美國上市的Credit Suisse股價由9月30日的3.92美元，回升至4.63美元（+18.1%）。「沙地佬」Saudi National Bank入股是的Credit Suisse能夠存活下來的一枝強心針。

9月30日至今，早前遭「Crypto幣圈」認定為安全的Bitcoin，反而由19,450美元挫至約16,721美元的水平（-14.1%）。「爆炸頭」Sam Bankman-Fried（SBF）為靈魂人物的Crypto交易所FTX，近日發生了「爆炸式」倒閉危機，亦令Bitcoin以及其他加密貨幣出現大幅波動。

這些打著去中心化（Decentralization）旗號的概念工具，當然不是「DS」喜歡的事情。當超級大國的「莊家」大幅收水，亦很自然會協助幣圈的人達到「共同富裕」、「財富清零」的境界。受影響的當然不只是平民百姓，也包括某島的年青中產、富二代、富三代。

據筆者所理解，某島不少的富二代、富三代近一兩年很「沉迷」於Crypto、Metaverse 、NFT等概念。事實上，某藍籌地產股的靈魂人物（富三代）在今年9月份仍在「看好」Crypto，應該是有不少某島的親建制富二代、富三代在「出謀獻計」，因此某島的財金高官在FTX爆煲前（10月31日）宣佈將零售Crypto交易合法化。

價值投資大師鄧普頓在1939年以大包圍式的方法在美國買入接近100隻「殘股」。

鄧普頓1939年大包圍勝利

在1939年，價值投資大師鄧普頓（John Templeton）當時以大包圍式的方法在美國買入接近100隻「殘股（股價低於1美元）」，而價錢亦遠低於1929年9月大頂位的80-95%不等。

值得留意，當時的本質是高科技股指數的道指（DJIA），由1929年9月4日的379.6點反覆下挫至1932年5月31日的44.7點水平（跌幅達88%）。之後，不少股票出現反彈，但是大市沒有明顯起色。

直至1939年第二次世界大戰爆發後，鄧普頓認為備戰以及售賣軍火將會利好美國的製造業，以及就業市場，便啟動了大包圍「執屍式」買貨。

結果是，104隻股票之中有大約34家上市企業破產，但是「死唔去」的70隻股票則呈現幾倍式的股價升幅。除笨有精，鄧普頓所管理的基金赢了漂亮的一仗。

不少人重注的科網股、概念股、去中心化概念股、Cathie Wood愛股，由高位計已大挫70-90%不等，相關跌幅不會少於1929-1932年的全球大股災。 （路透社）

Risk-On模式 全球「執屍」機會

儘管主要指數（尤其是美國道指）自從2021年年底至今好似沒有呈現多大幅度的回落（相對於恒指、恒生科指），但這並不等同投資美股的投資者「風平浪靜」。

不少人重注的科網股、概念股、去中心化概念股、Cathie Wood愛股，由高位計已大挫70-90%不等，相關跌幅不會少於1929-1932年的全球大股災。

Cathie Wood的Ark Innovation ETF （ARKK）由2021年2月12日的156.6美元跌至最近的40.4美元（-74.3%）。那當然，「牌章章法」愈來愈亂的「女股神」隨時會持續高買低沽，因此「低吸」投資Ark Innovation ETF的做法未必有利。

那當然，「跌到連阿媽都唔認得」的股份幾乎全球皆是。由中國的內房股科網股、亞洲的科網股、以至在美國上市的科技概念股，很多已由2021年11月累跌60至90%不等。至於要「賭」邊幾隻，還是自行決定。近期全球股市呈現Risk-On模式，愈殘就愈易「炒上」。總而言之，凡事量力而為.........

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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