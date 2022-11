學鄧普頓對賭極端情緒！　通街唱Cash is King反而要買股｜鄭昆侖

自從在10月30日筆者指出坊間幾乎所有人叫你持有現金(唔好再買股票)就要主動買貨, 恒生指數在上週明顯向上, 在11月4日大升5.36%, 收報16,161點。自從10月28日起, 筆者推介的盈富基金便由14.94港元上升至16.23港元(+8.6%)。其中, 科技股升幅強勁。阿里巴巴(9988)全週上升13.2%至69.9港元、京東亦大升17%至171.6港元。近排幾乎90%以上的散戶、財演、名宿、Fund佬都在認為恒指會見12,000點(甚至低至10,000點), 那麼市場就「挾升俾你睇」。

好似Peter朱「話齋」, 你哋班專家、Fund佬「其實在吹What? 」

在電影《賭俠大戰拉斯維加斯》, 由萬梓良飾演的Peter朱在賭場跟阿叻對賭的時候, 想「吹掉/吹甩」啤牌的數字, 在旁的女伴們一直在喊: 「吹、吹、吹、吹、吹...... 」。結果, 吹完都沒有用。Peter Chu仍要輸了這一局。Peter朱隨即講了一句:「平時叫你吹又唔見咁叻, 今次吹極都吹唔甩......吹What?」

換成港股的版本, Peter朱或者可能會跟成班財演、專家、Fund佬、財經KOLs這樣說:「兩年前騰訊700蚊嗰陣你哋吹都會見一千, 今次恒指跌到萬五點你哋吹到落硬萬二點.......吹極都幾乎冇次中, 吹What? 」

在2021年2月中, 被坊間稱為「女股神」的劉央當時揚言重倉(買進)港股、恒指在2021年見35000點。劉氏亦指出北水集結號已「吹」起。

結果呢?恒指由30,000點挫至2022年10月底的15,000點左右, 所謂的「北水」亦不知所踪了。

在2021年2月16日劉央重申價值投資壽終正寢, 但是到今日為止完美展現「燈力」的女股神近期似乎消失了。至少, 打著價值投資旗號的筆者仍然在寫專欄。

作為價值投機者, 要提防「在別人恐懼時貪婪」這一句話

那當然, 坊間充斥大量「假值投資者」、「道行未夠的真價值投資者」、又或者是「忽然成為價值投資者」。其中, 筆者仍尊重的是道行未夠的真價值投資者這一班人。只要體驗多幾次的超級大熊市, 這批人便有可能「進化升Level」。

低買高沽(Buy low sell high)當然是對的, 只不過最容易遇到的情況反而是「越買越跌」。原因是市場內大多數人忽略了貨幣供應、市場情緒變化、行業供求等重要因素。

就是這個原因, 筆者並不依靠「Be greedy when others are fearful(在別人恐懼時貪婪)」這一句Warren Buffett的名言。並不是Warren Buffett有心「老點」你們, 而是這句說話太容易遭大多數人所「濫用」。

換個角度, 筆者反而會將「在別人恐懼時貪婪」視為市場仍未見真正底部的一個「反向訊號」。

遠的不用說, 即使在2021年10月初亦有一班自稱為價值投資者打著在別人恐懼時貪婪的旗號大手買入阿里巴巴 (9988)(BABA), 而當時ADR價格仍在150-180美元不等。結果呢?在2022年10月底股價一度跌近60美元水平。極為諷刺的是, 近排沒有太多人再講「別人恐懼的時候我們要貪婪」了.....

取而代之近期熱門的財金話題是「Cash is King」、「Cash is no longer trash」、「快啲做港元定期」。就是這樣, 筆者近排並不太想持有太多的港元現金。

鄧普頓(John Templeton)的跟極端情緒「對賭」心法, 才經得起大熊市的考驗

好用的法寶不用太多, 筆者近10年一直依重的投機法則主要離不開價值投資大師John Templeton(鄧普頓)生前所說的兩個大原則 (而且兩個原則一定要合併使用):

1) The time of maximum pessimism is the best time to buy, and the time of maximum optimism is the best time to sell (在極端悲觀情緒的時候才買進, 在極端樂觀情緒的時候便要沽出)

2)If you want to have a better performance than the crowd, you must do things differently from the crowd (如果你想跑贏市場內的大多數人, 那麼手上持有的貨不能夠跟其他人的持貨類似)

鄧普頓生前所要求的「Maximum Pessimism」或「Maximum Optimism」是要求市場內接近99%的參與者變成「極端」, 才好進行「反向操作」。換句話說, 沒有一定水平心理質素的話, 這種準繩度很高的「反群眾」操作手法是很難實行的。

至少有一點, 就是跟隨鄧普頓這兩個心法, 筆者早在2021年年中便指出要避開阿里巴巴(當時股價:200-220港元左右)這一隻「領跌股」。理由是一值有一大堆打著價值投資旗號的人覺得阿里巴巴「夠平」要買貨, 而有可能成為「大閘蟹」。

反正坊間存在大量的反向指標, 整個遊戲其實並不是太難玩。

值得留意, 鄧普頓在1939年(1929-1933年大股災+ 大蕭條之後)進行了一次「大包圍執屍式」買貨,而且之後獲利甚豐。其實在2022年11月份, 有可能再次在全球範圍內套用類似的操作。詳情還是下回分解吧。

【財經專欄】「侖」理講價.鄭昆侖|善恆證券策略師

作者介紹:筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚,從事投資行業十多年,包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢,在人群未湧入前買入「優質資產」。

