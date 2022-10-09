瑞信是翻版雷曼？　業餘末日博士湧現　即示範挾淡式炒上｜鄭昆侖

很明顯，上週海外的財金新聞遠比大中華區的來得「刺激」。OPEC+宣佈每天減產200萬桶油，而且減產的幅度大於預期（約100萬桶），因此WTI期油一支獨秀全週由每桶79.5美元挾升至93.1美元的水平。

值得留意，在各大傳媒以及視頻近期最不缺少的便是「業餘的末日博士」。兩週之前「搞完」英國之後（但是英鎊反而在1.04左右的水平企穩了），上週「末日論愛好者」的矛頭直指瑞士銀行集團瑞信（Credit Suisse）。坊間有人估計某大型環球金融機構隨時出現流動性問題，而且該銀行有可能是瑞信。瑞信的5期CDS （Credit Default Swap）一度高見歷史高位水平370基點， 亦暗示瑞信的違約風險偏高。

外界將雷曼兄弟因投資失利，在談判收購失敗後宣布申請破產保護，引發全球金融危機的事件，稱之為「雷曼時刻」（Lehman Moment）。（GettyImages）

大量業餘「末日博士」湧現 反拯救了瑞信？

即使在執筆的時候，坊間的主流新聞以及評論仍然是極度看淡瑞信。有人甚至以「Lehman Brothers破產案2.0」去形容瑞信現時的狀況。換言之，坊間的末日論支持者認為一旦瑞信的流動性惡化便有可能產生交易對手風險（Counter party Risk），從而影響到其他的歐美金融巨企。有人甚至在認為，瑞信事件或引發自從2008年9月份Lehman Brothers破產以來最大規模的歐美金融危機。

在坊間充斥恐慌氣氛之際，瑞信（美：CS）在10月3日一度低見3.70美元，但隨即止跌回升。坊間愈多人「唱衰」，瑞信的股價反而向上。上週瑞信的股價累計上升23.7%，收報4.85美元。

情況有點像兩星期前的英鎊，當大多數仍認為英鎊兌美元的匯價會低見1算，英鎊的匯價反而企穩了，最新的匯價約1.11。

事實上，瑞信在10月7日宣佈動用約30億美元回購債券，亦降低了市場的憂慮。瑞信的5年期CDS隨即回落至311基點。瑞士央行（SNB)也表示關注事態發展。

Archegos Capital在去年3月疑遭斬倉，一眾持股包括騰訊音樂股價亦大幅下瀉。（資料圖片）

多數人「捉錯用神」 瑞信逾半風險與中概股有關

至於坊間認定的Lehman Brothers式危機，理據其實未必是很站得住腳。事實上，瑞信近年其中一個風險位便是發生在2021年3月26日的Archegos Capital破產案。不少歐美投資銀行有向Archegos Capital提供孖展交易（Margin Trading）服務，並持有一些股份作為扺押品。相關股份包括美國傳媒股ViacomCBS（現改名為Parmount Global）以及Discovery（現改名為Warner Bros Discovery），以及為數不少的中概股。

Archegos Capital涉及的中概股包括Baidu（美：BIDU）、Tencent Music（美：TME）、Vipshop（美：VIPS）。

Archegos Capital旗下的持股於2021年3月24日出現「崩塌式下跌」，亦令該對沖基金出現資不扺債（負資產）的情況。就舉Vipshop為例，2021年3月23日至3月26日期間股價從45.58美元暴瀉31.5%至31.2美元的水平。同期，Tencent Music的股價從31.8美元大跌36.8%至20.1美元水平。

如Goldman Sachs、Morgan Stanley、Deutsche Bank等大行當時「沽貨夠快手」，避開了巨額虧損。相反，疑似反應「慢了幾拍」的瑞信，在Archegos Capital事件中承受55億美元的虧損。

瑞信在Archegos Capital事件中承受55億美元的虧損。（資料圖片）

除此之外，瑞信的風險也包括在2021年3月8日的Greenshill Capital破產案，而瑞信承受了約30億美元的虧損。只不過，Greenshill Capital以及Archegos Capital的破產案都是發生在2021年3月份。因此，瑞信在2022年9至10月份的問題應該是涉其他因素。

尤其是自從今年第2季起，全球（包括大中華區）的財富管理收入明顯向下。在環球股債兩市皆積弱的情況，瑞信的佣金收入以及利息收入亦難免會受到牽連。

看淡沽空一旦擠湧 恐見挾倉式炒上

Archegos Capital的事件，已暗示瑞信的基本面已呈現一些明顯問題。諷刺的是，當時（2021年3月26日）的股價是12.87美元，但是坊間叫投資者沽貨的專家、KOL卻不多。相反，當股價近日瀉至4美元左右的水平，市場便充斥「海量」的瑞信末日論言論。

或者，市場總有一些人傾向於「怕執輸」，總之其他人唱淡他們也要加入行列。然而，投機操作的大忌反而是「人云亦云」。一旦看淡以及沽空的交易成為了擠湧交易（Overcrowded trades）之後，那麼挾空倉式的「炒上」便是一個有可能的結果了。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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