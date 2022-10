輸四成「芬佬」籲離場　樂觀人變悲觀　或成大市反彈信號｜鄭昆侖

英鎊兌美元已回升至1.161的水平, 這亦表明勇於跟Ray Dalio「對賭」的本欄讀者們應該有所「斬獲」。在9月28日, 名宿Ray Dalio當時指出英國猶如一個新興市場, 而當時英鎊匯價僅是1.07左右。

作為財經相關電影之中的經典中的經典, 電影《華爾街1987(Wall Street 1987)》其中有一幕股壇老手Gordon Gekko跟新手Bud Fox說了一段名言「Ever wonder why fund managers can't beat the S&P 500? 'Cause they're sheep, and sheep get slaughtered」。翻譯成粵語, 亦即「𡃁仔, 知唔知點解大多數的基金經理長遠計跑輸俾股票指數?因為他們是羊牯(水魚), 而羊牯就喺要俾人劏?」。

跟借孖展炒家相若, 大多數Fund佬都是市場內的弱手(Weak Hands)

不用說得太遠, 近大半年筆者有關注一些人氣高的本地基金經理動態。除了觀察他們每月的10大倉位之外, 亦可以定期在視頻了解他們的最新看法。

直至2022年10月27日為止, 恒指已累跌34.1% 。同期, 一個有地產公司老闆作為背書的基金錄得40.4%的負回報。另外, 有一位師出名門並且打著價值投資(Value Investing)旗號的基金經理, 旗下基金同期錄得45.7%的負回報。

自從成立起計(3-5年之前)兩個基金自從成立起計都是錄得不少於20%的累計負回報。這些基金的重要持倉離不開阿里巴巴(9988)、騰訊(0700)、美團(3690)。由於ATMXJ等中概科技股自從今年4至5月份起計弱勢十分明顯, 因此部份基金減持了ATM股份並且集中了中海外(0688)、華潤地產(1109)、李寧(2331)、比亞迪(1212)等他們認為是「安全」的股票。有一名基金經理近幾個星期公開表示已全數沽清騰訊持股。

值得留意的是, 當基金錄得40-46%負回報的時候, 他們的AUM (Asset under Management)跌幅可能達到50至70%不等。理由是不少「心灰意冷」的基金客戶很有可能已經贖回基金、要回現金。

更諷刺的是, 這些Long Only基金經理理論上要鼓勵人家買入股票。然而, 這些以鼓勵人家買入股票為生的基金經理近日竟然叫人家「唔好買股票」, 有可能真是遭市場拋窒了(Bluffed by the market)、客戶流失造成營運壓力, 而變得更加思路不清了。那當然, 由2020年下半年直至今年的8月份, 他們仍是「唱好股票」的一群。

就正如已故投機大師科斯托蘭尼(Andre Kostolany)生前所指, 「當樂觀的人轉變成悲觀的一天,可能就是行情反轉的轉捩點。」。

由於恐懼進一步的客戶流失而造成基金營運壓力,今時今日這些基金經理的心理質素未必好得過炒燶孖展的散戶。這班人未能協助客戶減少恒指自從2021年2月份(當時恒指:約30,000點)起計累跌15,000點的相關股票損失, 其實又有甚麼資格在15,000點左右學人家做「末日博士」呢?

持貨者(ATMXJ等中資科技股)現時大多數都是固執的投資者。(網易圖片)

炒爆孖展初哥的反向投資訊號?

說開炒燶孖展, 近日有傳媒報導有一名25歲的年青人因為3個月前(大約7月底)因為失業(內地的術語便是在企業內畢業)而走去炒股, 還要借孖展炒賣。不幸地, 大市市況很波動亦弄至了「負資產」的狀況。以老派炒股的術語, 這名年青人「炒燶了孖展」。

對於這名年青人的狀況, 我們當然是需要予以同情。

只不過, 在大熊市的中期嘗試炒孖展撈貨(Bottom Fishing)而弄至負資產的炒家, 其實又是一個反向指標。理由是, 一旦股價跌到某個水平這班市場內的Weak Hands(弱手)被迫沽貨, 而且他們在中期內已失去了炒賣的能力。套用科斯托蘭尼的術語, 市場內猶疑的投資者大多數已經沽貨, 而持貨者(ATMXJ等中資科技股)現時大多數都是固執的投資者。這是一個很有利的情況。

2021年8月初, 當時恒指約為20,100點, 而最新的指數水平已跌至14,863點。

至於這名炒孖展年青人之前的持倉包括阿里巴巴(9988)、京東(9618)、Bilibili (9626)。自從2022年8月初起計, 阿里巴巴己從89.6港元跌至 61.7港元(2021年2月11日:261.0港元), 京東亦從235.0港元跌至146.6港元(2021年2月11日:386.8港元)。

市場內的Weak Hands近排被迫(被拋窒)沽貨, 股價又好殘, 又真係「幾扺Wor」。

甚麼工具才是吸貨的理想工具呢?幾乎有90%的名宿、「Fund佬」在看淡恒指, 那當然吸納盈富基金(2800)便是財息兼收的「對賭」工具。按現價14.94港元(10月28日除淨:0.56港元)計算, 息率有成4.4厘。

黃子華:當財經佬叫你沽的時候, 真正的意思是沽都無謂

近有一名最精準分析師(策略師)奉勸投資者要「珍惜手上現金, 勿心急撈底」, 此君亦表示「在熊市末期, 持現金才是真正聰明的人」。

筆者忽然想起黃子華在電視劇中曾經說過幾句, 包括:「啲財經佬梗係自己揾完食完先到你地食啦,呢啲好基本嘅人性啦,當然狗都係咁架啦!」、「當財經佬叫你沽嘅時候, 真正嘅意思係沽都無謂」.........

【財經專欄】「侖」理講價.鄭昆侖|善恆證券策略師

作者介紹:筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚,從事投資行業十多年,包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢,在人群未湧入前買入「優質資產」。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。