科指三折抵到匪夷所思　港股現離「中期底」不遠的訊號｜鄭昆侖

Wiiiiiii......又到咗匪夷所思的時間。近日有「自己友」Inbox報料, 話科指(恒生科技指數)做緊「抵得祭」活動, 仲要著數到匪夷所思, 啲「科技股」由歷史高位計打折打到3折, 喺真唔係呀?即刻走去問下啲自己友。

自本欄「開波」以來, 筆者首次「匪夷所思」看好ATM等中資科技股

自己友鄭先生:「啲錢諗住做下定期買下啲高息股就算㗎喇, 點知俾我無意中睇到科指個「扺得祭」。真喺唔睇由自可, 一睇嚇親我。扺到咁喺咪真喺得㗎? 隻騰訊(700)由2021年2月11日嘅757蚊降價降到到上週五嘅233蚊, 即喺做緊3折添!你話喺咪著數到匪夷所思?喂,你問完未㗎?唔好阻住我Online Trading。記得幫我打格仔......」

自己友Albert同學仔:「喺咪Albert呀?Hello...Hello...Hello... 我細細個就睇你個「侖理講價」專欄㗎啦, 所以一直冇喺高位買到科技股, 尤其是喺嗰隻領跌股阿里巴巴(9988)。Wiiiii.....我想話呢, 科指個抵得祭真心Discount。有好多唔同主題嘅股價腰斬科技公司。最勁嘅喺仲有平到爆嘅小米(1810)股票。2020年年底賣緊33蚊, 宜家只不過喺9蚊左右, 折頭有成3折咁多。第時我可以返學上堂用住部小米手機, 今次仲唔威威?我一直冇買小米股票等佢跌到夠扺, 期待咗成2年喇。」

主持人:「咁你今年貴庚呀?」

自己友Albert同學仔:「兩歲囉!」

筆者:「嗱.... 今集就算喇, 我宜家就去掃貨。下次見!」

介紹完「匪夷所思」的科指抵得祭活動, 筆者認真的要重申一次, 近期的中概科技股確實「好殘」, 殘到連某位本地基金經理(很像是姓黃的)兩三週之前公開表示旗下基金已全數清倉, 盡沽手頭上的騰訊股票(最後一批沽貨的作價可能不高於280港元)。按江湖傳聞, 就跟不少本地人氣高的Fund佬差不多, 這位基金經理年初至今(甚至是自從2021年年初至今)的表現明顯遜於大市。

如果是連一眾輸了大錢的基金經理都已大幅減持了ATM股份、坊間大多數人「聞股色變」, 從反向投資(Contrarian Investing)的角度去看便是「別人恐懼我貪婪(Be greedy when others are fearful)」的時候了。

幾乎連「別人恐懼我貪婪」的言論也「消失」, 恒指離「中期底」或不遠矣

說句老實話, 筆者一直避免說「別人恐懼我貪婪」這一句畢菲特(Warren Buffett) 的名言。原因好簡單, 坊間充斥太多的「假值投資者」, 在未到「真正恐懼」的時候叫人去「貪婪」。

每一次大熊市(Bear Market)的表面原因可以不同(今次的理由包括內地的共同富裕政策、恒大爆煲、上海封城、美國大幅加息、美元走強、俄烏戰事推高通脹), 但是本質上離不開2個大元素。第一個是坊間的傳媒、網絡KOL、以及投資者由「極度樂觀一步一步走向極度悲觀」。另一個主因是貨幣供應收緊導致的美元現金更加「值錢」, 而導致大多數其他資産呈現「貶值」。

作為一個「假值投資者為何會中伏」的反面教材,阿里巴巴(9988)便是一個極佳的案例。筆者早在2021年7月便指出「領跌股」阿里巴巴的問題。阿里巴巴的見大頂時間點是2020年10月23日(當時股價:298港元), 亦明顯地早過其他科技股見頂的時機。騰訊在2021年2月11日才見頂。

即使有明顯的「領跌股」徵象, 但是早在2020年11月已有不少「假值投資者」認為阿里巴巴就市盈率等指標「扺買過」騰訊。正所謂「市場專修叻仔」, 你估幾乎人人都知道的阿里巴巴會否真的會「平到益你」。更何況即使在2021年6月之前大多數投資者仍認為ATMXJ等中概股長線只會上升(不會下跌)。

在2021年7月11日的文章(滴滴螞蟻警世作用 阿里早已無運行 呢類企業悶聲發大財)筆者首次公開指出阿里巴巴是一隻無運行的「領跌股」, 當時坊間仍有不少假值投資者認為扺買, 因為核心市盈率只是20倍左右(冇等到2022年10月的扺得祭活動)。

只不過, 即使在2021年7月9日買貨, 阿里巴巴的「價值投資者」至今仍要承受64%的帳面損失。於2021年7月9日至2022年10月21日期間, 阿里巴巴的股價已從195.5港元暴跌至69.6港元。

經過慘烈的「市場血洗」之後, 反而今天仍在宣傳別人恐懼我貪婪的「價值投資者」, 近排好像唔多。

畢菲特所指的「恐懼」, 正確來說是極度恐懼, 又或者是已故傳奇價值投資者鄧普頓(Sir John Templeton)所指的極度悲觀(Extreme Pessimism)。鄧普頓的名句正正是「The time of maximum pessimism is the best time to buy (在市場極度悲觀的時候, 便是最佳的買貨時機)」。

作為一名價值投機者, 筆者當然要更多的訊號(Signals)才能確認市場做緊「抵得祭」活動。

除了上述的某名基金經理已全數清倉騰訊持股之外, 近期乎絕大多數財演以及名宿都在「散佈」悲觀情緒, 幾乎一致指出恒指「穿硬16,000點」(恒指現水平:16,211點)。其中, 有人位財金名宿在2020年3月股市大跌市見底時當時指出有很多對沖基金將會倒閉, 在今年10月初指出港股是平(Cheap / Bargain), 但是唔好買貨。

另外, 近日有一名財金界江湖老手在Youtube視頻表示他會在恒指16,000點左右開始買貨。重點是在視頻的回應區大多數的留言都是「末日博士上身」, 幾乎一面倒的回應是恒指好快直插到10,000至12,000點水平。

至於海外的「名燈」, 包括Cathie Wood以及Ray Dalio, 近排也是在散佈悲觀情緒。Ray Dalio甚至指出美股會跌多20%(標普500指數現水平:3,752.8點)。

嗱...... 甚麼叫做極度恐懼、極度悲觀? 今時今日咁嘅市場氣氛就算是有啲「近磅」。唯一美中不足的是作為一個「反向能量值超勁」的恒指公司仍未將ATMXJ至少任何一隻股份剔出恒生指數。

只不過, 即使今次只不過是「熊二式反彈」,也夠能量值挾到一班沽空者「死下死下」, 又或者是夠買貨者在中期內「揾下食」。

【財經專欄】「侖」理講價.鄭昆侖|善恆證券策略師

作者介紹:筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚,從事投資行業十多年,包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢,在人群未湧入前買入「優質資產」。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。